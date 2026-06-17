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GALERIJA IZ ARLINGTONA

FOTO Hrvatice dominiraju na tribinama u Dallasu. Pogledajte ljepotice na sudaru s Englezima

HRVATSKA - ENGLESKA Na tribinama se očekuje oko 10.000 navijača "vatrenih", svi su uvjereni u pobjedu na startu Mundijala. Hrvatska igra na megastadionu u Arlingtonu čija je izgradnja stajala 1,3 milijarde dolara
SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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