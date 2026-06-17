FOTO Hrvatice dominiraju na tribinama u Dallasu. Pogledajte ljepotice na sudaru s Englezima

HRVATSKA - ENGLESKA Na tribinama se očekuje oko 10.000 navijača "vatrenih", svi su uvjereni u pobjedu na startu Mundijala. Hrvatska igra na megastadionu u Arlingtonu čija je izgradnja stajala 1,3 milijarde dolara
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Issei Kato
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto Chris Radburn
Foto Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Hannah McKay
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS