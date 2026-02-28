Obavijesti

SUSJEDSKI OKRŠAJ

FOTO Hrvatice srušile Srbiju u Zagrebu! Evo kako mogu u višu ligu, sad ne ovise samo o sebi

Hrvatska ženska hokejaška reprezentacija pobijedila Srbiju 5-3 u napetom derbiju! Sada su u utrci za promociju, ali trebaju pobjedu protiv Rumunjske i kiks Turske za povijesni plasman
Zagreb: Susret Hrvatske i Srbije na Svjetskom prvenstvu u hokeju za žene divizije III
Hrvatska ženska hokejaška reprezentacija ostvarila je ključnu pobjedu na Svjetskom prvenstvu Divizije IIIA, koje se održava u Zagrebu. U napetom derbiju u dvorani Admiral Ice Dome na Utrinama, Hrvatice su svladale Srbiju 5-3 i tako ostale u utrci za prvo mjesto i promociju u viši rang natjecanja. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
