FOTO Hrvatice srušile Srbiju u Zagrebu! Evo kako mogu u višu ligu, sad ne ovise samo o sebi

Ovom pobjedom Hrvatska je skočila na drugo mjesto ljestvice. Put do završnice nije bio lak, jer je turnir za naše hokejašice počeo porazom od Tajlanda 2-1. Nakon toga, reprezentacija je pokazala karakter te je pobjedama protiv Bugarske, Turske i sada Srbije došla u poziciju da se u posljednjem kolu bori za najviši plasman. | Foto: Igor Soban/PIXSELL