FOTO Hrvatice srušile Srbiju u Zagrebu! Evo kako mogu u višu ligu, sad ne ovise samo o sebi

Hrvatska ženska hokejaška reprezentacija pobijedila Srbiju 5-3 u napetom derbiju! Sada su u utrci za promociju, ali trebaju pobjedu protiv Rumunjske i kiks Turske za povijesni plasman
Hrvatska ženska hokejaška reprezentacija ostvarila je ključnu pobjedu na Svjetskom prvenstvu Divizije IIIA, koje se održava u Zagrebu. U napetom derbiju u dvorani Admiral Ice Dome na Utrinama, Hrvatice su svladale Srbiju 5-3 i tako ostale u utrci za prvo mjesto i promociju u viši rang natjecanja.
Utakmica protiv Srbije ponudila je pravu dramu. Hrvatska je povela golom Diane Stolar, no gošće su s dva brza pogotka preokrenule rezultat i prvu trećinu završile s vodstvom 2-1. Ipak, to nije obeshrabrilo domaće igračice.
U drugoj dionici uslijedio je preokret predvođen kapetanicom Anom Bauman koja je zabila dva gola, a pridružila joj se i Laura Vukelić. Srbija je uspjela smanjiti na 4-3, no pobjeda je potvrđena u završnici golom u praznu mrežu za konačnih 5-3 i veliko slavlje na tribinama.
Ovom pobjedom Hrvatska je skočila na drugo mjesto ljestvice. Put do završnice nije bio lak, jer je turnir za naše hokejašice počeo porazom od Tajlanda 2-1. Nakon toga, reprezentacija je pokazala karakter te je pobjedama protiv Bugarske, Turske i sada Srbije došla u poziciju da se u posljednjem kolu bori za najviši plasman.
Samo prvoplasirana ekipa s turnira osigurat će plasman u višu, IIB diviziju. Kolo prije kraja, vodeća je Turska sa samo bodom više od Hrvatske. Računica je jasna, ali ne ovisi samo o našim djevojkama. Prvi uvjet je pobjeda protiv Rumunjske u posljednjem kolu u nedjelju (19.30), i to u regularnom vremenu.
Drugi, ključni uvjet je da Turska ne pobijedi Tajland unutar 60 minuta. Hrvatskoj tako odgovara bilo kakav poraz Turkinja, pa i onaj nakon produžetaka, uz uvjet da same slave protiv Rumunjki. Pobjeda protiv Rumunjske našoj reprezentaciji u svakom slučaju jamči osvajanje medalje, no sve zanima samo ono najsjajnije odličje i povijesni plasman u viši rang.
