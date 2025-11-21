Iako Ravnice imaju samo šest bodova, ni Gaj Mače nije briljirao u dosadašnjem tijeku sezone. Nalazi se na 13. mjestu ljestvice s 11 bodova
ORIGINALNO
FOTO Hrvatski niželigaš ovako je najavio utakmicu: 'Mi smo NK Baterija jer nas svi pune'
Čitanje članka: < 1 min
U trećoj nogometnoj ligi Centar NK Ravnice su loše ušle u sezonu i u 13 kola pobijedili dva te izgubili čak 11 susreta, uz gol razliku 19:34. Nagnalo je to administratora Facebook stranice kluba da se našali na račun kluba uoči susreta protiv momčadi Gaj Mače.
"Nismo NK Ravnice nego NK Baterija - jer nas svi pune. Hahahaha! Fora smiješna svima osim igračima i upravi. Ravnice - Gaj Mače sutra u 13:30 pa se vidimo", stoji u objavi kluba na mrežama.
Iako Ravnice imaju samo šest bodova, ni Gaj Mače nije briljirao u dosadašnjem tijeku sezone. Nalazi se na 13. mjestu ljestvice s 11 bodova.
