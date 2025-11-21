Obavijesti

Sport

Komentari 0
ORIGINALNO

FOTO Hrvatski niželigaš ovako je najavio utakmicu: 'Mi smo NK Baterija jer nas svi pune'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Hrvatski niželigaš ovako je najavio utakmicu: 'Mi smo NK Baterija jer nas svi pune'
Foto: Facebook/NK Ravnice

Iako Ravnice imaju samo šest bodova, ni Gaj Mače nije briljirao u dosadašnjem tijeku sezone. Nalazi se na 13. mjestu ljestvice s 11 bodova

U trećoj nogometnoj ligi Centar NK Ravnice su loše ušle u sezonu i u 13 kola pobijedili dva te izgubili čak 11 susreta, uz gol razliku 19:34. Nagnalo je to administratora Facebook stranice kluba da se našali na račun kluba uoči susreta protiv momčadi Gaj Mače. 

"Nismo NK Ravnice nego NK Baterija - jer nas svi pune. Hahahaha! Fora smiješna svima osim igračima i upravi. Ravnice - Gaj Mače sutra u 13:30 pa se vidimo", stoji u objavi kluba na mrežama. 

Iako Ravnice imaju samo šest bodova, ni Gaj Mače nije briljirao u dosadašnjem tijeku sezone. Nalazi se na 13. mjestu ljestvice s 11 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025