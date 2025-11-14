Obavijesti

FOTO Hrvatsku na Rujevicu došli podržati iz daleke Kine! Ultrasi skandirali Vukovaru i Škabrnji

Hrvatskoj je protiv Farskih Otoka dovoljan i bod za plasman na SP. Na utakmicu na Rujevici stigli su i navijači iz Kine, s Trinidada i Tobaga, a "vatrene" prate i iz svih dijelova Hrvatske i dijaspore
Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Hrvatska je 2018. plasmanom u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji postala brend. Toliki da već godinama ljudi sa svih kontinenata dolaze na utakmice "vatrenih". Tako smo u Rijeci na tribinama uoči utakmice s Farskim Otocima susreli gledatelje iz Kine, čak i s Trinidada i Tobaga. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
