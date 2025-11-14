FOTO Hrvatsku na Rujevicu došli podržati iz daleke Kine! Ultrasi skandirali Vukovaru i Škabrnji

Hrvatskoj je protiv Farskih Otoka dovoljan i bod za plasman na SP. Na utakmicu na Rujevici stigli su i navijači iz Kine, s Trinidada i Tobaga, a "vatrene" prate i iz svih dijelova Hrvatske i dijaspore
Hrvatska je 2018. plasmanom u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji postala brend. Toliki da već godinama ljudi sa svih kontinenata dolaze na utakmice "vatrenih". Tako smo u Rijeci na tribinama uoči utakmice s Farskim Otocima susreli gledatelje iz Kine, čak i s Trinidada i Tobaga.
Gledatelji su na Rujevicu počeli pristizati već i tri sata prije utakmice, a organizator je pripremio bogat program u fan-zoni. Zvučnicima su treštale Thompsonove uspješnice, a isti repertoar puštali su i na samom stadionu.
Uoči susreta sve su snimali dronom, spiker Frano Ridjan pozivao je navijače na tribinama podignu ruke.
Na tribinama brojne navijačke skupine, vinkovački Ultrasi, zadarski Tornado... Navijača je bilo iz cijele Hrvatske. Vidjeli smo tako transparente navijača iz Crikvenice, Bribira, Molvi, Čilipa... Susret je započeo skandiranjem: "Vukovar, Vukovar!", potom "Škabrnja, Škabrnja!", a nastavio se usklikom "Vivat Croatia, živjela Hrvatska!
