FOTO 'I šta je falilo utakmici?' Tko je voditeljica Lige prvaka iz Madrida o kojoj bruje navijači

Laura Woods osvaja britansko sportsko novinarstvo atraktivnim izgledom i odvažnim stilom! Od skromnih početaka do milijunskih ugovora i turbulentnog privatnog života, Laura plijeni pažnju
Laura Woods jedno je od najprepoznatljivijih lica britanskog sportskog novinarstva. Mnogi su komentirali i njeno pojavljivanje u studijskoj emisiji u Madridu uoči i nakon polufinala Lige prvaka između Atletica i Arsenala (1-1).
"I recite mi sad šta je falilo polufinalnoj utakmici?", našalili su se na popularnoj stranici Nogometne ikone na Facebooku.
Laurin put do vrha bio je ispunjen napornim radom, ali i turbulentnim događajima u privatnom životu koji su je stavili pod dodatno svjetlo reflektora.
Iako je danas zvijezda s procijenjenim bogatstvom većim od dva milijuna eura, Laurin put nije bio posut ružinim laticama. Rođena u Dagenhamu, studirala je novinarstvo na Sveučilištu Kingston, a karijeru je 2009. godine započela na Sky Sportsu.
Krenula je od najniže stepenice, radeći kao asistentica i pomoćnica u produkciji. Polako se probijala, prvo radeći intervjue za YouTube kanal, a zatim je dobila priliku ispred kamera.
Njezin talent brzo su prepoznali pa je postala reporterka s terena za prijenose Premier lige, često radeći uz legende poput Garyja Nevillea. Nakon odlaska sa Skya 2022. godine, njezina je karijera doživjela strelovit uspon.
Postala je zaštitno lice radijske emisije na talkSPORT-u, a zatim je uslijedio transfer karijere. Prešla je na TNT Sports, gdje je postala glavna voditeljica za prijenose Lige prvaka i boksačkih večeri, potpisavši ugovor vrijedan, kako se navodi, više od 1,5 milijuna eura godišnje.
Osim po profesionalnosti, Woods je poznata i po svom besprijekornom stilu te se ne boji odvažnih modnih izbora. Obožavatelji i mediji redovito komentiraju njezine kombinacije, bilo da se radi o poslovnom ili ležernom izdanju.
Njezini pratitelji na društvenim mrežama redovito hvale njezin izgled, a mnogi su komentirali kako je upravo ona bila zvijezda finala Lige prvaka zahvaljujući elegantnoj krem kombinaciji.
Laurin privatni život jednako je zanimljiv javnosti kao i njezina karijera. Nakon osam godina duge veze s ragbijašem Alexom Corbisierom, sreću je pronašla s Adamom Collardom, zvijezdom reality showa "Love Island".
Njihova veza izazvala je veliku pažnju, dijelom i zbog Collardove reputacije "zločestog dečka" i kontroverzi koje su ga pratile tijekom sudjelovanja u showu. Unatoč svemu, par je u listopadu 2023. objavio vezu, a nedavno su dobili i prvo dijete, sina Lea.
No, slava ima i svoju mračnu stranu, što je Woods osjetila na vlastitoj koži. Dvije godine živjela je u strahu zbog obožavateljice koja ju je uhodila.
Postala je opsjednuta voditeljicom, slala joj je prijeteće poruke, prijetila da će joj ubiti psa te joj na kućnu adresu naručivala bizarne pošiljke, poput testova na spolno prenosive bolesti. U konačnici je uhićena i osuđena na 14 mjeseci zatvora.
Woods je otvoreno govorila i o borbi s online zlostavljačima.
- Osjetljiva sam, želim ugoditi ljudima i ne želim nikoga uzrujati. Ali ne možete živjeti život pokušavajući usrećiti druge jer na kraju sami nećete biti sretni - priznala je u jednom intervjuu, opisujući kako se nosi s negativnim komentarima o svemu, od njezina izgleda do privatnog života. (*uz korištenje AI-ja)
