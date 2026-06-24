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FOTO Igrači Bosne i Hercegovine u hotelu budno pratili 'vatrene'!

Piše Luka Tunjić,
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FOTO Igrači Bosne i Hercegovine u hotelu budno pratili 'vatrene'!
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Foto: Nogometni Savez Bosne i Hercegovine

Među njima je bio legendarni bh. nogometaš Edin Džeko, bivši hajdukovac Nikola Katić, Tarik Muharemović i ostali. Inače, 'zmajevi' već u srijedu (21 sat) igraju ključnu utakmicu za prolaz dalje

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Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Panamu 1-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Gol težak tri boda zabio je Ante Budimir u 54. minuti utakmice koju su budno pratili i reprezentativci Bosne i Hercegovine.

Naime, nogometni savez BiH na društvenim je mrežama podijelio fotografije koje su zbližile navijače "vatrenih" i "zmajeva". Nogometaši i dio stručnog stožera budno su pratili susret Hrvatske i Paname na malom televizijskom ekranu u hotelu. 

Foto: Nogometni Savez Bosne i Hercegovine
Foto: Nogometni Savez Bosne i Hercegovine

Među njima je bio legendarni bh. nogometaš Edin Džeko, bivši hajdukovac Nikola Katić, Tarik Muharemović i ostali. Inače, "zmajevi" već u srijedu (21 sat) igraju svoju utakmicu trećeg kola. U direktnom dvoboju za prolaz odmjerit će snage s reprezentacijom Katra, a potrebna su im tri boda za prolaz dalje.

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