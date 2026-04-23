FOTO Igrala je tenis, a onda se odlučila skinuti za Playboy. Sad se razvodi: 'Treba mi sloboda...'

Nekadašnja američka tenisačica Ashley Harkleroad ponovno je u središtu pozornosti. Njezina karijera, obilježena zapaženim rezultatima u mlađim danima dobila je novo poglavlje. Razvela se nakon 16 godina braka
Ashley Harkleroad, rođena drugog svibnja 1985. godine, ušla je u svijet profesionalnog tenisa s 15 godina, u lipnju 2000. godine. Odrasla u saveznoj državi Georgiji, od rane dobi pokazivala je talent za tenis i brzo se probila na WTA Tour. Iako je prve korake napravila na manjim, ITF turnirima, počela je ostvarivati zapažene rezultate i na većoj sceni.
Njezin prvi brak s kolegom tenisačem Alexom Bogomolovom Jr. trajao je od 2004. do 2006. godine. U rujnu 2009. udala se za svog bivšeg trenera, nekadašnjeg profesionalnog tenisača Chucka Adamsa.
U braku su dobili dvoje djece, sina Charlieja (17), koji se bavi košarkom, i kćer Cissy (15), koja je krenula majčinim stopama i već je Fila-sponzorirana tenisačica.
Nakon 16 godina zajedničkog života, Adams je u travnju 2024. podnio zahtjev za pravno razdvajanje, navodeći kao razlog "nepremostive razlike". U sudskim dokumentima zatražio je zajedničko skrbništvo nad djecom, s tim da bi fizičko skrbništvo pripalo Harkleroad, dok bi on imao pravo na posjete.
- Udala sam se s 19 godina, većinu života provela sam slušajući muškarce i pokoravajući im se - mom ocu, mom treneru koji mi je ujedno bio i suprug. Iako je on nevjerojatan otac i doživotni prijatelj, vrijeme je da živim svoj život pod vlastitim uvjetima. Zaslužujem to. Slobodu. - rekla je za TMZ
Njezina probojna godina bila je 2003., kada je kao 101. igračica svijeta stigla na turnir u Charlestonu. Ondje je ostvarila zapažen uspjeh pobjedama nad tri igračice iz svjetskih top 20: Elenom Bovinom, Meghann Shaughnessy i Danielom Hantuchovom, koja je tada bila deveta na svijetu.
U nizu do polufinala izgubila je svega 11 gemova, a zaustavila ju je Justine Henin-Hardenne. Taj ju je rezultat doveo na 56. mjesto WTA ljestvice, a nedugo nakon toga, devetog lipnja 2003., dosegla je svoj renking karijere, 39. mjesto. Iste sezone stigla je i do polufinala Strasbourga te trećeg kola Roland Garrosa.
Iako u pojedinačnoj konkurenciji nikada nije osvojila WTA naslov, upisala je osam titula na ITF turnirima. Najbolji rezultati na Grand Slam turnirima bili su joj treće kolo Australian Opena 2007. i Roland Garrosa 2003. godine.
Godine 2008. Harkleroad je privukla značajnu medijsku pažnju i izvan sportskih krugova. Postala je prva aktivna tenisačica koja se fotografirala za naslovnicu i stranice američkog izdanja časopisa Playboy.
Ovu je odluku donijela dok se oporavljala od operacije ciste na jajniku, a ponuda joj je, kako je sama rekla, stigla dok je ležala i odmarala se.
"Ponosna sam na svoje tijelo. Predstavljala sam tijelo sportašice. Ostajem u formi i pokušavam biti fit, pa sam samo željela pokazati da i tijelo sportašice može biti seksi", izjavila je tada.
*galerija napravljena uz korištenje AI-a
