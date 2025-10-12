FOTO Internet je pun memeova nakon poraza Srbije od Albanije

Albanija je pobijedila Srbiju 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Jedan gol Raya Manaja riješio je dvoboj u Leskovcu kojim su se Albanci odvojili na drugom mjestu kvalifikacijske skupine s četiri boda više i utakmicom više od Srbije. Dvoboji poput ovog uvijek izazovu puno pozornosti, a internet je nakon utakmice pun memeova. Donosimo neke od njih.

Poraz od Albanaca ponukao je Dragana Stojkovića Piksija na podnošenje ostavke, a Srbe do kraja kvalifikacija čekaju još tri utakmice - protiv Andore 14. listopada, Engleske 13. studenog te Latvije 16. studenog.