FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, na svojem je profilu objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka
| Foto: Facebook
Foto: Facebook
Utakmica je na rasporedu 27. ožujka pola sata ina ponoći po srednjoeuropskom vremenu na impresivnom stadionu Camping World u Orlandu na Floridi. U opisu objave nije skrivala koliko joj ovaj angažman znači.
"Ostvarenje sna. Nastupati za svoju zemlju oduvijek je bio moj najveći san", napisala je Knoll uz objavu, dodavši emotikon hrvatske zastave i srce.
Na plakatu pozira u svojem prepoznatljivom izdanju, bikiniju s uzorkom hrvatske šahovnice, a ispod njezine fotografije jasno stoji najava "DJ set by Knolldoll". Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu vijest, a komentari podrške preplavili su objavu
Žena koju su svjetski mediji prozvali "najpoznatijom hrvatskom navijačicom" zamijenila je navijačke rekvizite slušalicama i DJ pultom te pod umjetničkim imenom Knolldoll osvaja globalnu elektroničku glazbenu scenu. Njezin put od viralne senzacije do tražene DJ-ice i producentice priča je o odlučnosti, rušenju predrasuda i beskompromisnoj vjeri u vlastiti put.
Ovaj nastup predstavlja krunu njezine tranzicije od viralne senzacije s tribina do profesionalne glazbenice. Nakon što je postala globalno prepoznatljiva zahvaljujući svojim odjevnim kombinacijama na prvenstvima u Rusiji 2018. i posebno u Katru 2022. godine, Ivana je posljednjih mjeseci marljivo gradila karijeru kao techno DJ-ica i producentica.
Njezin uspon nije ograničen samo na nogomet; sve je češće viđena i na drugim prestižnim sportskim događajima poput utrka Formule 1 i MMA borbi, kao i na zabavama uz bok svjetskim zvijezdama poput Leonarda DiCaprija i Drakea. Uz najavljeni nastup u Orlandu, nedavno je potvrdila i gažu u New Yorku, čime nastavlja svoj proboj na američko tržište.
A dokazala se na nekim od najvećih svjetskih pozornica. Njezin raspored nastupa svjedoči o ozbiljnosti njezine karijere. Jedan od zapaženijih bio je onaj na jubilarnom desetom izdanju prestižnog festivala Ultra Europe u Splitu, gdje je nastupila pred tisućama obožavatelja elektroničke glazbe.
Ubrzo nakon toga, unatoč ozljedi noge koju je zaradila na Mikonosu, odradila je nastup na Glücksgefühle festivalu u Njemačkoj, na trkaćoj stazi Hockenheimring. Festival, čiji je suorganizator bivša nogometna zvijezda Lukas Podolski, privukao je oko dvjesto tisuća posjetitelja, a Knoll je dijelila pozornicu s imenima poput Backstreet Boysa.
Njezina karijera odavno je prešla europske granice. Sa stalnom adresom na relaciji Zagreb - Miami, redovito nastupa u jednom od najpoznatijih svjetskih klubova, LIV Nightclubu u Miamiju, a njezina popularnost raste i diljem Sjedinjenih Američkih Država, gdje je odradila turneju s nastupima u New Yorku, Philadelphiji i Nashvilleu.
Njezini setovi odveli su je i do Kanade, Maroka, Dubaija i Ibize, a često je viđena gošća na događanjima vezanim uz utrke Formule 1. No, Knoll se ne zadovoljava samo klupskim i festivalskim pozornicama.
Svoje setove snima na neobičnim i vizualno impresivnim lokacijama, stvarajući jedinstveni audio-vizualni doživljaj. Tako je pustila glazbu devama u marokanskoj pustinji, snimila atmosferični techno set u slikovitoj špilji uz zalazak sunca
Njezin rad i produkcija nisu prošli nezapaženo ni kod velikana scene. Pravo priznanje stiglo je kada je svjetski poznata techno ikona Nicole Moudaber otvorila svoju popularnu radijsku emisiju "InTheMood" upravo s njezinom pjesmom "Kill the Vibe".
