FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Njezin uspon nije ograničen samo na nogomet; sve je češće viđena i na drugim prestižnim sportskim događajima poput utrka Formule 1 i MMA borbi, kao i na zabavama uz bok svjetskim zvijezdama poput Leonarda DiCaprija i Drakea. Uz najavljeni nastup u Orlandu, nedavno je potvrdila i gažu u New Yorku, čime nastavlja svoj proboj na američko tržište. | Foto: Instagram