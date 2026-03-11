Obavijesti

Galerija

Komentari 17
SPREMA SE SPEKTAKL

FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, na svojem je profilu objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka
FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!
Na svojem je profilu objavila promotivni plakat kojim najavljuje da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije. | Foto: Facebook
1/93
Na svojem je profilu objavila promotivni plakat kojim najavljuje da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije. | Foto: Facebook
Komentari 17

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026