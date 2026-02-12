FOTO Ivana Španović dominira. Dvaput rušila rekord Beograda

Ivana Španović dominira na "Belgrade Indoor Meetingu" u troskoku, ruši rekorde! Angelina Topić i Milica Gardašević također briljiraju, a Božidar Sarabojukov postavlja svjetski rezultat sezone
Beogradska atletska dvorana na Banjici u srijedu je bila epicentar svjetske atletike, ugostivši 11. izdanje "Belgrade Indoor Meetinga". Događaj, koji od ove godine s ponosom nosi prestižni zlatni status i ubraja se među osam najelitnijih dvoranskih natjecanja na svijetu, okupio je impresivnu listu od 129 stranih natjecatelja iz 50 zemalja i 21 domaćeg reprezentativca.
U takvoj konkurenciji, pred ispunjenim tribinama, ponovno je zablistala najbolja srpska atletičarka svih vremena, Ivana Španović, koja je dominantno slavila u troskoku.
Iako je svjetsku slavu stekla u skoku u dalj, Ivana je ove sezone fokus prebacila na troskok, a rezultati pokazuju da je ta odluka bila pun pogodak. Već u prvoj seriji najavila je da konkurenciji ne ostavlja previše nade. Doskočila je na 14,19 metara, čime je odmah srušila dosadašnji rekord beogradskog mitinga. No, to je bio samo početak.
Potaknuta podrškom domaće publike, u trećoj seriji letjela je još dalje, postavivši novu, pobjedničku oznaku na 14,27 metara. Time je po drugi put u istom danu pomaknula granicu rekorda i potvrdila sjajnu formu uoči Svjetskog dvoranskog prvenstva koje se održava u poljskom Torunu od 20. do 22. ožujka. Iza nje su se plasirale Šveđanka Maja Askag (13,79 m) i još jedna srpska predstavnica, Aleksandrija Mitrović (13,62 m).
Nakon natjecanja, Španović je podijelila svoje dojmove, naglasivši kako je troskok tehnički puno zahtjevniji od skoka u dalj.
- Zadovoljna sam, u smislu da sam pobijedila i oborila rekord mitinga. Mogu to ponovo reći, iako nisam bila na razini koju sam očekivala, jer sam bila fizički dobro, ali troskok je drugačiji u usporedbi sa skokom u dalj. Zahtijeva da budete tehnički sposobni na svakoj mogućoj razini tog dana kako ne bi došlo do grešaka. Najvažnije mi je da sam zdrava i da se ne plašim natjecanja, da se ne plašim trčanja ili skakanja. Ovo je također neka vrsta lijepe najave za sve što slijedi - istaknula je Španović.
Ivanina pobjeda nije bila jedini razlog za slavlje domaćih navijača. Mlada atletska zvijezda Angelina Topić potvrdila je status favorita u skoku uvis.
U uzbudljivom finalu, vodila je veliku borbu s iskusnom Crnogorkom Marijom Vuković. Obje su rušile letvicu na 196 centimetara u prva dva pokušaja, no Topić je u trećem, odlučujućem pokušaju bila uspješna, osigurala pobjedu i izjednačila rekord mitinga.
U skoku u dalj najbolja je bila Milica Gardašević, koja je do prvog mjesta stigla skokom od 6,61 metar, što je ujedno i njezin najbolji rezultat sezone. Večer rekorda upotpunio je bugarski skakač Božidar Sarabojukov, koji je u skoku u dalj postavio nevjerojatan novi svjetski rezultat sezone od 8,45 metara, podigavši cijelu dvoranu na noge.
