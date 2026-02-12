Obavijesti

FOTO Ivana Španović dominira. Dvaput rušila rekord Beograda

Ivana Španović dominira na "Belgrade Indoor Meetingu" u troskoku, ruši rekorde! Angelina Topić i Milica Gardašević također briljiraju, a Božidar Sarabojukov postavlja svjetski rezultat sezone
Beograd: Zlatni beogradski dvoranski miting održan je u Atletskoj dvorani
Beogradska atletska dvorana na Banjici u srijedu je bila epicentar svjetske atletike, ugostivši 11. izdanje "Belgrade Indoor Meetinga". Događaj, koji od ove godine s ponosom nosi prestižni zlatni status i ubraja se među osam najelitnijih dvoranskih natjecanja na svijetu, okupio je impresivnu listu od 129 stranih natjecatelja iz 50 zemalja i 21 domaćeg reprezentativca. | Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages
