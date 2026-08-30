Obavijesti

Sport

Komentari 0
EVO KOLIKO SU SKUPILI

FOTO Ivanišević razbio reket u humanitarne svrhe! Spektakl u Splitu: 'Omišani, tu smo za vas'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 7 min
FOTO Ivanišević razbio reket u humanitarne svrhe! Spektakl u Splitu: 'Omišani, tu smo za vas'
73
Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Goran Ivanišević u Splitu zabavio 1700 ljudi, skupio 32.750 eura za Omiš i razbio reket za humanost. Spektakl za pamćenje

Admiral

Gomila sretne djece koja su na dvotjednom kampu imala priliku učiti tenis od Gorana Ivaniševića, 1700 gledatelja koji su imali priliku pogledati ekshibicijski teniski meč u jedinstvenom ambijentu splitskih Prokurativa, 32.750 eura prikupljenih u sklopu humanitarne akcije za pomoć stradalima u omiškom požaru.... Epilog je to projekta koji su pokrenule dvije žene, Goranova supruga Nives i kuma Ana povodom 25. obljetnice osvajanja Wimbledona i spektakularnog dočeka na Rivi. 

- Goran je uvijek igrao za nekoga, najprije za obitelj, potom za bolesnu sestru, pa za Hrvatsku, Dražena Petrovića..., na koncu danas igramo za Omiš - najavio je voditelj spektakla Ivan Vukušić, nakon čega su na velikom ekranu puštene snimke Goranova finala i dočeka na Rivi praćeni stihovima TBF-ovog hita "Genije". 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu
71
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Egzibicijski susret s Goranom trebao je odigrati samo Borna Ćorić, ali su im se nakon par gemova na terenu priključile Iva Majoli i mlada i nadarena Tara Würth. Goran je bio u svom elementu, po tko zna koji put potvrdio je da je ne samo odličan tenisač, nego i showman. Za vrijeme meča igrači su imali mikrofone, a Goran je svojim upadicama i šalama zabavljao okupljene gledatelje:

- Igrat ćemo dok mi koljeno izdrži, ili dok me Borna ne "nabije". Ne igram već neko vrijeme a Borna se nakon operacije ramena sprema za povratak. Temeljit je, mogao bi zaigrati za jedno dvije godine - pecnuo je Goran suparnika, a svaki put kad bi Borna servirao nešto bi mu dobacivao...

- Možeš ti to, znam ja kako je servirati s bolnim ramenom, ruka ti se skrati... 

U Splitu je bilo jako vruće i sparno pa su Goran i Borna prepustili par izmjena djevojčici i dječaku koji su skupljali loptice, na koncu se ispostavilo da je dječak Goranov sin Oliver. Nakon par promašenih udaraca Goran je kazao: 

- Sine, ostavi se ti reketa, dosta su dva luđaka u obitelji, uhvati se ti nekog kolektivnog sporta, bit će ti lakše - poručio mu je otac, uz salve smijeha okupljenih.

Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu
Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svi su čekali poseban trenutak, naime Goran je prihvatio prijedlog da u humanitarne svrhe razbije jedna od svojih reketa. Anonimna obitelj uplatila je popriličan iznos eura za reket i Goran je ponudu prihvatio: 

- Nekad su me za lomljenje reketa kažnjavali, sada daju donacije za humanitarne svrhe...

Ubrzo su im se na terenu priključile Iva i Tara, Tara je zaigrala s Goranom i on joj je odmah dao upute: 

- Ja ću stajati, ti trči i hvataj sve loptice... I prva serviraš...

Kako bi je malo opustio, Goran se naslonio na mrežu i olakšao joj posao. Bilo je na egzibiciji svega, pa i oklada, tako su Goran i Borna jedna drugome upućivali sve niže "slajsove", pa je nakon par jako niskih Goran predložio da igraju po večeru, što je Borna prihvatio. I pobijedio... Rezultat je bio u drugom planu, igralo se za gledatelje i humanitarne svrhe, ali i obilježavanje jedne važne godišnjice za Gorana i za njegov Split. Bio je to dan za pamćenje...

Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu
Split: Humanitarni teniski spektakl za pomoć Omišu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Hvala ti Splite, pokazali ste da imate veliko srce, Omišani volimo vas i tu smo za vas... Mogli bi ovi mladi igrati još, ali ja ne mogu. U stvari mogu se zatrčati za lopticom, ali ne mogu se više vratiti - nasmijao je Goran po tko zna koji put sve okupljene.

- Prekrasna večer, prekrasan dan, atmosfera, zadovoljan sam kako je sve ovo ispalo... Hvala svima koji su kupili ulaznicu i pomogli da skupimo donaciju. Reket? Baš mi je lijepo sjeo, od srca sam ga razbio...

Borna Ćorić bio je također zadovoljan svojom ulogom. 

- Bilo mi je drago kad me Goran nazvao, a kad sam čuo da se dogodila katastrofa u Omišu i da ćemo igrati u humanitarne svrhe, bilo mi je još draže biti dio ove priče. U Splitu sam igrao samo jednom, i to davno, ovo je za mene jedno prelijepo iskustvo. Tenis? Ide nabolje, nadam se da ću se uskoro vratiti službenim mečevima...

Nakon meča gledatelje su na koncertu zabavljali Jasna Zlokić i Tonči Huljić sa svojim bandom Madre Badessa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sigur je postao 'vruća roba', žele ga i Englezi. Galatasaray dovodi Portugalca
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sigur je postao 'vruća roba', žele ga i Englezi. Galatasaray dovodi Portugalca

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!
MEČ ZA PAMĆENJE

HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!

Hrgović je prvak po IBF verziji! Nakon što je pretrpio nevjerojatne udarce, ostao stajati na čuđenje svih u dvorani, ipak je sve okrenuo. U devetoj rundi pogodio je Itaumu čudesnim udarcima i britančev kut bacio je ručnik
FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju
AJDE JE NALJUTI!

FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026