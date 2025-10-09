Obavijesti

Galerija

Komentari 2
VELIKA GALERIJA S UTAKMICE

FOTO Iz Češke bez greške: Evo kako su 'vatreni' reagirali na bod koji ih približava Mundijalu

ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 Možda u hrvatskom taboru nisu bili previše zadovoljni igrom, ali imaju razloga biti jednim bodom koji ih približava izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Raspjevane tisuće navijača ispratili su ih pljeskom
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
1/93
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025