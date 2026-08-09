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NOGOMETNA LJEPOTICA

FOTO Izazvala je burne reakcije nakon objave u argentinskom dresu! Evo tko je lijepa Njemica

Beth Grotelueschen je bivša njemačka nogometašica koja je igrala na poziciji braničice, a nakon nogometne karijere izgradila je popularnost kao fitness influencerica i model
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FOTO Izazvala je burne reakcije nakon objave u argentinskom dresu! Evo tko je lijepa Njemica
Beth Grotelueschen ime je koje je donedavno bilo poznato prvenstveno u krugovima američkog sveučilišnog nogometa i fitness entuzijasta. Bivša sportašica, a danas uspješna influencerica i majka, živjela je životom koji su sa zanimanjem pratili deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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Beth Grotelueschen ime je koje je donedavno bilo poznato prvenstveno u krugovima američkog sveučilišnog nogometa i fitness entuzijasta. Bivša sportašica, a danas uspješna influencerica i majka, živjela je životom koji su sa zanimanjem pratili deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 3

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