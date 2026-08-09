FOTO Izazvala je burne reakcije nakon objave u argentinskom dresu! Evo tko je lijepa Njemica

Beth Grotelueschen je bivša njemačka nogometašica koja je igrala na poziciji braničice, a nakon nogometne karijere izgradila je popularnost kao fitness influencerica i model
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Beth Grotelueschen ime je koje je donedavno bilo poznato prvenstveno u krugovima američkog sveučilišnog nogometa i fitness entuzijasta. Bivša sportašica, a danas uspješna influencerica i majka, živjela je životom koji su sa zanimanjem pratili deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Beth Grotelueschen ime je koje je donedavno bilo poznato prvenstveno u krugovima američkog sveučilišnog nogometa i fitness entuzijasta. Bivša sportašica, a danas uspješna influencerica i majka, živjela je životom koji su sa zanimanjem pratili deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram
Beth Grotelueschen ime je koje je donedavno bilo poznato prvenstveno u krugovima američkog sveučilišnog nogometa i fitness entuzijasta. Bivša sportašica, a danas uspješna influencerica i majka, živjela je životom koji su sa zanimanjem pratili deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, jedan naizgled bezazlen selfie u sportskom topu s natpisom "Argentina" pretvorio ju je, preko noći i bez njezine namjere, u epicentar bizarne internetske rasprave o Drugom svjetskom ratu, nacističkim bjeguncima i geopolitičkim teorijama zavjere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Put Beth Grotelueschen započeo je daleko od svjetala Instagrama, na nogometnim terenima gdje su se cijenili trud i disciplina. Rođena u Heinsbergu u Njemačkoj, strast prema sportu razvijala je od malih nogu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Srednjoškolsku karijeru gradila je igrajući za Mundelein HS te za Ramstein HS u Njemačkoj, gdje je četiri godine bila neizostavan član prve postave. Njezin talent i predanost odveli su je preko Atlantika, gdje je upisala sveučilišnu karijeru u Sjedinjenim Državama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prve sveučilišne korake napravila je na Trinity International University, igrajući na pozicijama veznog igrača i braniča. Ipak, vrhunac svoje sportske karijere doživjela je nakon prelaska na Sveučilište Aurora. Igrajući za tim Aurora Spartans, Grotelueschen se profilirala kao ključna obrambena igračica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kruna njezine karijere stigla je 2019. godine, kada je izabrana u prvu momčad All-Conference za Northern Athletic Collegiate Association, nakon sezone u kojoj je u devetnaest utakmica upisala jedan gol i jednu asistenciju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paralelno sa sportom, gradila je i svoje obrazovanje, studirajući komunikacije na Sveučilištu Aurora, nakon što je prethodno na Trinity Internationalu studirala osnovno obrazovanje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Završetkom nogometne karijere, Grotelueschen je energiju s terena uspješno preusmjerila na digitalne platforme. Svoj Instagram profil, na kojem je danas prati gotovo 400 tisuća ljudi, pokrenula je 2016. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ondje dijeli uvide u svoj život, od napornih treninga i savjeta za fitness do modnih kombinacija i obiteljskih trenutaka s kćeri Hadley. Njezina autentičnost i sportska građa brzo su privukli pažnju, čime je postala prepoznatljivo lice u svijetu fitness modelinga. Aktivna je i na TikToku, gdje njezini videozapisi redovito postaju viralni; jedan od najpopularnijih, u kojem demonstrira izvođenje sklekova, prikupio je više od milijun pregleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin utjecaj prepoznali su i veliki brendovi. Suradnja s modnom markom SKIMS, koju je osnovala Kim Kardashian, potvrdila je njezin status u svijetu mode i influencera. Mnogi je vide kao predstavnicu "novog doba sportašica" koje ruše stereotipe i uspješno spajaju sportsku snagu s elegancijom, redefinirajući što znači biti sportašica u 21. stoljeću.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sve je teklo uobičajenim influencerskim ritmom dok jedna objava nije izazvala pravu oluju. Grotelueschen je na platformi X (bivši Twitter) objavila selfie u kratkom topu s logom argentinske nogometne reprezentacije. U roku od nekoliko sati, objava koja je imala više od sedam milijuna pregleda postala je poprište jedne od najbizarnijih povijesnih rasprava viđenih na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako ju je internet gurnuo pod svjetla reflektora na način koji nije mogla predvidjeti, Beth Grotelueschen je puno više od viralne senzacije. Nakon sportske karijere, izgradila je i uspješnu karijeru u sektoru nekretnina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
2020. godine osvojila je i nagradu "Top Negotiator". Izvan poslovnih i influencerskih obaveza, posvećena je obiteljskom životu. Majka je kćeri Hadley, a odrasla je uz roditelje Paula i Sherri te četvoricu braće: Mikea, Paula, Drewa i Jona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram