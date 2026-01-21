Obavijesti

FOTO Jel' ovo Zagreb ili Malmö? Hrvatice zavladale dvoranom!

Šveđani nisu uspjeli popuniti dvoranu za utakmicu protiv Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu, nekoliko stotina glasnih navijača Lijepe Naše prati svjetske doprvake uz velik broj pripadnica ljepšeg spola
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva,navijači
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
