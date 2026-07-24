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PROŠAO TEŽAK PUT

FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka

Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Za povratak u Hajduk izborio se igrama u Varaždinu, a u četvrtak je zabio svoj prvi europski gol u 'bilom' dresu
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FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka
Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. | Foto: Instagram
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Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. | Foto: Instagram
Komentari 19

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