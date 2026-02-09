Obavijesti

LEGENDA SKIJANJA

Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Panel "Karijera nakon sporta" na konferenciji Sport Innovest 2025. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate, rekao je Kostelić

Admiral

Ivica Kostelić (46) najbolji je hrvatski skijaš ikada. Ima četiri srebrne medalje s Olimpijskih igara te je čak 60 puta bio na pobjedničkom postolju. Od 2017. godine je u sportskoj mirovini, bavi se glazbom i jedrenjem, no nekad se i vrati prvoj ljubavi. Budno prati svaki korak hrvatskih skijaša, a za Sport Klub je komentirao naše skijaške uzdanice.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom" 03:10
Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom" | Video: 24sata/pixsell

Upitan je da komentira lošiju sezonu Zrinke Ljutić.

- To je tema za razgovor, nisam bio s tom ekipom, svi me to pitaju a ja ne mogu ništa konkretnije reći jer nisam tamo. Ono što sam čuo da su dosta testirali opremu, promijenili su servisera, ne mogu donositi zaključke. Nešto ne štima s opremom, a kako to traje, uvuče se nesigurnost u samo skijanje. To je ono što ja mogu vidjeti izvana - rekao je pa dodao:

- Rezultat je kruna rada. Zrinka vozi tehničke discipline, dakle ona si može priuštiti da uzme pauzu od zadnje utrke do samog nastupa na OI. Može napraviti mini ciklus, odmor, malo popraviti i kondiciju. I onda naravno da taj dan budeš najbolji i da te nagradi rezultat.

ARHIVA - 2011. Lenzerheide: Ivica Kosteli? osvojio Mali kristalni globus za superkombinaciju
ARHIVA - 2011. Lenzerheide: Ivica Kosteli? osvojio Mali kristalni globus za superkombinaciju | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zatim je prokomentirao i Filipa Zubčića.

- Moram opet govoriti s odmakom. Meni je žao da Zubo nije otišao trenirati samo brze discipline jer on ima taj potencijal. Sigurno da oni još uvijek ozbiljno rade da bude u vrhu veleslaloma. Ne znam koliko su oscilacije posljedica pada forme ili mini krizi. Još uvijek je on u vrhunskoj formi. Po mom mišljenju jedan od naših rijetkih skijaša koji se mogao uključiti u borbu za ukupni poredak. Morao je ići drugim smjerom, a ne specijalizirati - rekao je pa rekao kakav je sustav u Hrvatskoj:

- Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate. 
 

