FOTO Kad je kapetan ovako raspoložen, jao si ga Česima! Sučić se priključio nakon afere

Izbornik Zlatko Dalić brusi posljednje detalje uoči ključne utakmice protiv Češke, u 5. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koja se u četvrtak igra u Pragu (20.45 sati). Hrvatski reprezentativci su u utorak odradili novi trening na terenu Luka Modrić, a ovaj put je trenirao i naš kapetan, jedan od najvećih veznjaka u povijesti po kojem je teren i dobio ime...
Nasmijani Luka pojavio se na travnjaku i nije skidao osmijeh s lica. Nebrojeno puta govorio je koliko mu veselja i radosti donesu reprezentativna okupljanja, a to se vidi na svakoj njegovoj gesti, pristupu na treningu, angažmanu. Ako Luka ovako bude raspoložen i u Pragu, jao si ga Česima...
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Ovaj put je, nakon čak sedam mjeseci, na treningu dočekao i svog kuma i velikog prijatelja Matea Kovačića koji se vratio u reprezentaciju nakon oporavka od ozljede.
Zlatko Dalić je na početku treninga okupio reprezentativce u krug, održao govor koji je trajao nekoliko minuta pa su mogli krenuti na posao. Lagano zagrijavanje i priprema za udarni dio treninga pa pripremanje posljednjih detalja i postavki za utakmicu protiv Češke.
Luka Sučić prvi put se priključio 'vatrenima' nakon afere 'svadba'. Podsjetimo, propustio je baš lipanjsku utakmicu protiv Češke u Osijeku jer je otišao na sestrino vjenčanje. Izbornik ga je nakon toga stavio na hlađenje, nije ga bilo u rujnu, nije ga prvotno bilo na popisu ni za listopadsku akciju, ali očito su sve izgladili u međuvremenu pa mu je Dalić aktivirao pretpoziv u ponedjeljak, kao i Ivanu Smolčiću. Obojica su trenirala danas i bili su na raspolaganju izborniku, kao i svi igrači s popisa.
Naši reprezentativci u srijedu putuju u Prag, a u četvrtak od 20.45 sati kreće ključna utakmica za Svjetsko prvenstvo. Ako slavimo, doći ćemo na koračić od plasmana na Mundijal koji će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Listopadski ciklus zaključit ćemo 12. listopada u Varaždinu protiv Gibraltara.
