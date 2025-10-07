FOTO Kad je kapetan ovako raspoložen, jao si ga Česima! Sučić se priključio nakon afere

Luka Sučić prvi put se priključio 'vatrenima' nakon afere 'svadba'. Podsjetimo, propustio je baš lipanjsku utakmicu protiv Češke u Osijeku jer je otišao na sestrino vjenčanje. Izbornik ga je nakon toga stavio na hlađenje, nije ga bilo u rujnu, nije ga prvotno bilo na popisu ni za listopadsku akciju, ali očito su sve izgladili u međuvremenu pa mu je Dalić aktivirao pretpoziv u ponedjeljak, kao i Ivanu Smolčiću. Obojica su trenirala danas i bili su na raspolaganju izborniku, kao i svi igrači s popisa. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL