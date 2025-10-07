Obavijesti

NOVI TRENING NA 'MODRIĆU'

FOTO Kad je kapetan ovako raspoložen, jao si ga Česima! Sučić se priključio nakon afere

Izbornik Zlatko Dalić brusi posljednje detalje uoči ključne utakmice protiv Češke, u 5. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koja se u četvrtak igra u Pragu (20.45 sati). Hrvatski reprezentativci su u utorak odradili novi trening na terenu Luka Modrić, a ovaj put je trenirao i naš kapetan, jedan od najvećih veznjaka u povijesti po kojem je teren i dobio ime...
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Nasmijani Luka pojavio se na travnjaku i nije skidao osmijeh s lica. Nebrojeno puta govorio je koliko mu veselja i radosti donesu reprezentativna okupljanja, a to se vidi na svakoj njegovoj gesti, pristupu na treningu, angažmanu. Ako Luka ovako bude raspoložen i u Pragu, jao si ga Česima... | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
