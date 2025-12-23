Obavijesti

OSVOJILI SUPERKUP

FOTO Kad Napoli slavi trofeje, nitko ne spava. Pogledajte ovo

Nogometaši Napolija osvojili su Superkup pobjedom protiv Bologne u finalu. Treći je to u povijesti, a vatreni navijači znaju kako proslaviti trofeje. Odmah su nakon utakmice izašli na ulice i feštali nakon novog uspjeha
Supercoppa Italiana - Final - Napoli fans celebrate after the final
Nogometaši Napolija osvojili su Superkup pobjedom protiv Bologne u finalu. Treći je to u povijesti, a vatreni navijači znaju kako proslaviti trofeje. Odmah su nakon utakmice izašli na ulice i feštali nakon novog uspjeha | Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS
