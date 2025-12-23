FOTO Kad Napoli slavi trofeje, nitko ne spava. Pogledajte ovo

Nogometaši Napolija osvojili su Superkup pobjedom protiv Bologne u finalu. Treći je to u povijesti, a vatreni navijači znaju kako proslaviti trofeje. Odmah su nakon utakmice izašli na ulice i feštali nakon novog uspjeha
Momčad Antonija Contea pobijedila je Bolognu 2-0 golovima Neresa i stigla do trećeg Superkupa u povijesti
A "vrući" Napolitanci jedva su čekali proslaviti još jedan trofej
Osim tri Superkupa, Napoli je osvojio četiri Serie A, šest Kupova te jedan Kup Uefa
