FOTO Kakve face bodre mlade 'vatrene'! Stigao izbornik Dalić, ali i brojno zvjezdano društvo

Hrvatska je praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon pobjede protiv Gibraltara pa izbornik Zlatko Dalić može u miru iščekivati posljednje utakmice u studenome. Kakvi talenti se kriju u mladoj reprezentaciji i kandidira li netko od njih za seniorsku vrstu, došao se uvjeriti Dalić iz prve ruke. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL