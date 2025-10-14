Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EURO

FOTO Kakve face bodre mlade 'vatrene'! Stigao izbornik Dalić, ali i brojno zvjezdano društvo

Hrvatska U-21 je u Velikoj Gorici ugostila Ukrajinu u drugom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Uz petstotinjak navijača koji su došli podržati naše reprezentativce, među njima su i brojne nogometne legende
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Hrvatska je praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon pobjede protiv Gibraltara pa izbornik Zlatko Dalić može u miru iščekivati posljednje utakmice u studenome. Kakvi talenti se kriju u mladoj reprezentaciji i kandidira li netko od njih za seniorsku vrstu, došao se uvjeriti Dalić iz prve ruke. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/20
Hrvatska je praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon pobjede protiv Gibraltara pa izbornik Zlatko Dalić može u miru iščekivati posljednje utakmice u studenome. Kakvi talenti se kriju u mladoj reprezentaciji i kandidira li netko od njih za seniorsku vrstu, došao se uvjeriti Dalić iz prve ruke. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025