FOTO Kakve face bodre mlade 'vatrene'! Stigao izbornik Dalić, ali i brojno zvjezdano društvo
Hrvatska U-21 je u Velikoj Gorici ugostila Ukrajinu u drugom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Uz petstotinjak navijača koji su došli podržati naše reprezentativce, među njima su i brojne nogometne legende
Hrvatska je praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon pobjede protiv Gibraltara pa izbornik Zlatko Dalić može u miru iščekivati posljednje utakmice u studenome. Kakvi talenti se kriju u mladoj reprezentaciji i kandidira li netko od njih za seniorsku vrstu, došao se uvjeriti Dalić iz prve ruke. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL