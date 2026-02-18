FOTO Kaos na Igrama: Hrvaticu je u cilju proganjala životinja...

Srećom, nitko nije nastradao niti bio ugrožen, iako je ova situacija mogla biti potencijalno opasna za natjecateljicu, kao i životinju. Za komentar smo se javili i ravnatelju Zoološkog vrta Grada Zagreba
| Foto: Terje Pedersen
Hrvatska reprezentativka Tena Hadžić (21) završila je na 19. mjestu kvalifikacija ekipnog sprinta slobodnim stilom u paru s Emom Sobol (19).
Nesvakidašnja se situacija dogodila na kraju utrke.
Na stazu je istrčala životinja, odnosno pas ili vuk.
Srećom, nitko nije nastradao niti bio ugrožen, iako je ova situacija mogla biti potencijalno opasna za natjecateljicu, kao i životinju.
Za komentar smo se javili Ivanu Cizelju, ravnatelju Zoološkog vrta Grada Zagreba, koji nije isključio mogućnost da je riječ o vuku.
"Rekao bih da je pas, vidi se i ogrlica. Međutim, ne možemo isključiti mogućnost da je vuk. Talijanskim Alpama se znaju spuštati švicarski vukovi. Teško je utvrditi na temelju fotografije samo jer postoje i križanci," kazao je.
