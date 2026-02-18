Obavijesti

FOTO Kaos na Igrama: Hrvaticu je u cilju proganjala životinja...

Srećom, nitko nije nastradao niti bio ugrožen, iako je ova situacija mogla biti potencijalno opasna za natjecateljicu, kao i životinju. Za komentar smo se javili i ravnatelju Zoološkog vrta Grada Zagreba
Winter Olympics in Milan Cortina 2026
Hrvatska reprezentativka Tena Hadžić (21) završila je na 19. mjestu kvalifikacija ekipnog sprinta slobodnim stilom u paru s Emom Sobol (19). | Foto: Terje Pedersen
1/8
