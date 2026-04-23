FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'

Gemma Owen (22), kćer engleske nogometne legende Michaela Owena, osim što je većoj javnosti poznata nakon realityja 'Love island', svoj poziv pronašla je u jahanju te je čak nastupala za reprezentaciju
| Foto: Instagram
|
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Ljubav prema konjima Gemma je razvila u najranijoj dobi, naučivši jahati sa samo tri godine. U svijet dresurnog jahanja ušla je s osam godina, a već s 11 počela se natjecati za reprezentaciju Velike Britanije
| Foto: Instagram
Njezina karijera dosegla je ozbiljnu razinu 2021. godine, kada je s konjem Siriusom Blackom predstavljala svoju zemlju na Europskom juniorskom prvenstvu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na nacionalnoj razini natjecala se do razine Inter I, što je osma od deset najviših kategorija u dresuri, samo dvije razine ispod Grand Prixa koji se izvodi na Olimpijskim igrama. Početkom 2022. godine, s 18 godina, ostvarila je rezultat od preko 73 posto na natjecanju Prix St Georges
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je njezin dugogodišnji partner, konj Sirius Black, iznenada uginuo početkom 2023. godine, Gemma je uzela pauzu od natjecanja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Godine 2022. Gemma je napravila neočekivan zaokret i ušla u osmu sezonu iznimno popularnog britanskog reality showa "Love Island"
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kao najmlađa natjecateljica u vili, s 19 godina, brzo je privukla pažnju javnosti i medija. Njezin boravak u showu, gdje je bila u paru s Lucom Bishom i na kraju osvojila drugo mjesto, lansirao ju je u svijet slavnih
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, slava je donijela i negativnu stranu. Tabloidi su počeli preispitivati njezine sportske uspjehe, tvrdeći da je u sedam godina pobijedila na samo tri natjecanja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon izlaska iz showa, ponude su počele stizati sa svih strana. Gemma je navodno potpisala šesteroznamenkasti ugovor s modnim gigantom Boohoo, postavši prva natjecateljica iz svoje sezone koja je osigurala tako unosnu suradnju
| Foto: Instagram
Danas uspješno balansira između jahačkih ambicija, upravljanja vlastitim brendom i statusa jedne od najpoznatijih mladih influencerica u Velikoj Britaniji
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram