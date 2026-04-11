FOTO Kći je slavnog Brazilca i njegov najveći ponos. Nitko ne gleda u loptu kad se ona pojavi

U svijetu sporta, slavna prezimena često nose težinu velikih očekivanja, no Antonia Mauad de Souza, iznimno talentirana brazilska odbojkašica, uspješno gradi vlastitu karijeru unatoč nogometnoj slavi svoga oca
Rođena 22. listopada 2006. godine, ova mlada igračica na poziciji libera sve više privlači pažnju javnosti svojim iznimnim talentom i predanošću na odbojkaškom terenu, dokazujući da je njezino ime vrijedno pamćenja samo po sebi
Rođena 22. listopada 2006. godine, ova mlada igračica na poziciji libera sve više privlači pažnju javnosti svojim iznimnim talentom i predanošću na odbojkaškom terenu, dokazujući da je njezino ime vrijedno pamćenja samo po sebi |
Rođena 22. listopada 2006. godine, ova mlada igračica na poziciji libera sve više privlači pažnju javnosti svojim iznimnim talentom i predanošću na odbojkaškom terenu, dokazujući da je njezino ime vrijedno pamćenja samo po sebi
Njen otac, Alex de Souza bio je brazilski ofenzivni veznjak poznat po vrhunskoj tehnici, sjajnim asistencijama i izvođenju slobodnih udaraca. Najveći trag ostavio je u Fenerbahçeu, gdje je postao klupska legenda i jedan od najboljih stranaca u povijesti turske lige. Tijekom karijere igrao je i za klubove poput Palmeiras i Cruzeiro, a nakon umirovljenja bavi se trenerskim poslom.
Uz majku Daianne i sestru Mariju Eduardu, imala je snažnu obiteljsku podršku, no njezin put nije odmah vodio prema odbojci.
Njezina prva sportska ljubav bio je tenis, sport u kojem je pokazivala značajan potencijal. Međutim, sudbina je imala drugačije planove. Zbog ozljede stopala bila je prisiljena prekinuti tenisku karijeru.
U tom ključnom trenutku, njezin otac odigrao je važnu ulogu. Na njegov nagovor, kako bi ostala fizički aktivna i zadržala sportski duh, Antonia je počela trenirati odbojku. Ubrzo se pokazalo da je to bio pun pogodak.
Njezin prirodni talent, agilnost i borbenost brzo su došli do izražaja, a odbojkaški parket postao je njezina nova pozornica na kojoj je počela pisati vlastitu sportsku priču.
Svoju odbojkašku karijeru Antonia je započela u klubu Círculo Militar do Paraná, gdje je brusila svoje vještine i stjecala prva natjecateljska iskustva. Njezin napredak bio je strelovit, a talent nije mogao proći nezapaženo.
U ožujku 2024. godine, sa samo 17 godina, napravila je velik korak u karijeri prešavši u mladi tim Baruerija, kluba koji se natječe u prestižnoj brazilskoj Superligi, jednoj od najjačih odbojkaških liga na svijetu.
Trenutno igra na zahtjevnoj poziciji libera za Barueri Volleyball Club. Kao libero, zadužena je za obranu i prijem servisa, što zahtijeva izvanredne reflekse, brzinu i hrabrost. Svojim igrama već je pokazala da posjeduje sve potrebne kvalitete za uspjeh na najvišoj razini.
Kruna dosadašnje karijere stigla je u lipnju 2024. godine, kada je njezin talent prepoznat i na nacionalnoj razini. Antonia Mauad dobila je poziv u brazilsku odbojkašku reprezentaciju do 21 godine, što je ogromno priznanje za njezin trud i potencijal. Vijest je s velikim ponosom na društvenim mrežama podijelio i njezin otac Alex, pokazujući koliko mu znači sportski uspjeh njegove kćeri.
Veliku ulogu u njenom životu igra i jazavčar Frida koja je starija nešto više od godinu dana.
*uz korištenje AI-ja
