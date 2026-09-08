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FOTO Kći kontroverzne legende NBA lige postala najplaćenija na svijetu: Otac mi je samo po krvi

Trinity Rodman, kći Dennisa Rodmana, postala je najplaćenija nogometašica svijeta s milijunskim ugovorom i sjajnom karijerom u Washington Spiritu. Dok ruši rekorde, otkriva i bolnu obiteljsku priču, a cijela saga ima i bizaran hrvatski twist kroz Dennisov kultni izlazak na Peščenicu
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FOTO Kći kontroverzne legende NBA lige postala najplaćenija na svijetu: Otac mi je samo po krvi
Trinity Rodman (24) kći je jedne od najkontroverznijih legendi NBA lige, Dennisa Rodmana, uspjela je izgraditi vlastiti identitet i postati najplaćenija nogometašica svijeta. | Foto: instagram
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Trinity Rodman (24) kći je jedne od najkontroverznijih legendi NBA lige, Dennisa Rodmana, uspjela je izgraditi vlastiti identitet i postati najplaćenija nogometašica svijeta. | Foto: instagram
Komentari 0

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