FOTO Kći kontroverzne legende NBA lige postala najplaćenija na svijetu: Otac mi je samo po krvi

Trinity Rodman, kći Dennisa Rodmana, postala je najplaćenija nogometašica svijeta s milijunskim ugovorom i sjajnom karijerom u Washington Spiritu. Dok ruši rekorde, otkriva i bolnu obiteljsku priču, a cijela saga ima i bizaran hrvatski twist kroz Dennisov kultni izlazak na Peščenicu
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Trinity Rodman (24) kći je jedne od najkontroverznijih legendi NBA lige, Dennisa Rodmana, uspjela je izgraditi vlastiti identitet i postati najplaćenija nogometašica svijeta.
| Foto: instagram
Trinity Rodman (24) kći je jedne od najkontroverznijih legendi NBA lige, Dennisa Rodmana, uspjela je izgraditi vlastiti identitet i postati najplaćenija nogometašica svijeta. |
Foto: instagram
Trinity Rodman (24) kći je jedne od najkontroverznijih legendi NBA lige, Dennisa Rodmana, uspjela je izgraditi vlastiti identitet i postati najplaćenija nogometašica svijeta.
| Foto: instagram
Početkom ove godine, 22-godišnja Trinity Rodman potpisala je povijesni trogodišnji ugovor s klubom Washington Spirit.
| Foto: instagram
U sretnoj je vezi s američkim tenisačem Benom Sheltonom, zvijezdom u usponu koji se pobjedom nad Stefanosom Tsitsipasom upisao u osminu finale US Opena.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako točni iznosi njezinog ugovora nisu javno potvrđeni, američki mediji navode kako se radi o dogovoru vrijednom oko milijun dolara godišnje, što ju je lansiralo na vrh ljestvice najplaćenijih igračica u povijesti Nacionalne ženske nogometne lige (NWSL) i svijeta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ovaj ugovor, koji je bio ugrožen zbog internih pravila lige, na kraju je odobren zahvaljujući novoj klauzuli o "igračima visokog utjecaja", koja klubovima omogućuje da premaše zadanu gornju granicu plaća kako bi zadržali najveće zvijezde.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Put do ovog statusa bio je strelovit.
| Foto: instagram
Foto instagram
Rodman je u profesionalni nogomet ušla 2021. godine kao 18-godišnjakinja, postavši najmlađa igračica ikad izabrana na draftu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Već u svojoj prvoj sezoni pokazala je o kakvom se talentu radi: osvojila je naslov prvakinje s Washington Spiritom i proglašena je debitanticom godine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Uspjesi su se nastavili i na reprezentativnoj razini, gdje je s američkom selekcijom osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, potvrdivši status jedne od ključnih igračica svoje generacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako nosi slavno prezime, njezin odnos s ocem, peterostrukim NBA prvakom Dennisom Rodmanom, daleko je od idiličnog.
| Foto: instagram
Foto instagram
U nedavnom potresnom intervjuu otvoreno je progovorila o godinama emocionalnog i financijskog zanemarivanja, otkrivajući da je njezina obitelj u jednom razdoblju bila i beskućnička.
| Foto: instagram
Foto instagram
"On nije otac. Možda po krvi, ali po ničemu drugom," izjavila je Trinity, dodavši kako je izgubila svaku nadu da će ikada izgraditi pravi odnos s njim.
| Foto: instagram
Foto instagram
Opisala je kako je Dennis bio gotovo potpuno odsutan tijekom njezina odrastanja, viđajući ga tek nekoliko puta godišnje, iako su živjeli u istom gradu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Posebno bolan trenutak dogodio se 2021. godine, tijekom važne utakmice četvrtfinala, kada se Dennis nenajavljeno pojavio na tribinama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Trinity, koja s njim nije razgovarala mjesecima, briznula je u plač na poluvremenu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Zvižduk je označio kraj poluvremena i bila sam tako bijesna. Uzeo si mi ovaj sretan trenutak," prisjetila se.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako su nakon utakmice kratko razgovarali i on je obećao da će se češće viđati, uslijedili su mjeseci tišine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Mislim da se pojavljuje samo kad želi biti pred kamerama. Čak i ta utakmica, mislim da to nije bilo zbog mene."
| Foto: instagram
"Htio je umiriti savjest i stvoriti naslov:'Dennis Rodman pojavio se na utakmici svoje kćeri', zaključila je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Sam Dennis Rodman je tijekom svog govora prilikom ulaska u Košarkašku kuću slavnih 2011. godine sa suzama u očima izrazio žaljenje
| Foto: instagram
"Žao mi je samo jedne stvari, volio bih da sam bio bolji otac," rekao je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Upravo je Dennis Rodman protagonist jedne od najbizarnijih epizoda u povijesti hrvatske televizije, a ta priča danas služi kao fascinantna fusnota u biografiji njegove kćeri.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Godine 2003., na vrhuncu svoje globalne slave, Rodman je sletio u Zagreb s jednim jedinim ciljem: gostovati u kultnom anti-showu Željka Malnara, "Noćna mora".
| Foto: instagram
Foto instagram
Za emisiju je, navodno, saznao preko interneta, a koncept kaotičnog, nepredvidivog programa koji je rušio sve televizijske norme toliko ga je zaintrigirao da je odlučio osobno provjeriti radi li se o scenariju ili stvarnosti.
| Foto: instagram
Malnar i njegova ekipa iz samoproglašene "Republike Peščenice" dočekali su ga na aerodromu s počasnom gardom koju su činili ministri poput Ševe, Jajana i Brace, naoružani plastičnim puškama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Privatni život Trinity Rodman danas je znatno mirniji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ljubi devetog tenisača svijeta, Bena Sheltona.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Par, koji je vezu potvrdio u ožujku 2025. godine, često pruža podršku jedno drugome na natjecanjima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Rodman je viđena na Sheltonovim mečevima u majici s natpisom "Volim svog dečka", a u jednom je podcastu otkrila da je upravo ona napravila prvi korak, poslavši mu poruku na Instagramu
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihova veza, s obzirom na zahtjevne sportske rasporede, nailazi na izazove, ali oboje ističu kako im međusobno razumijevanje života profesionalnih sportaša pruža veliku podršku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram