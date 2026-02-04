Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NOVA LJUBAV NA POMOLU

FOTO Kim Kardashian 'upecala' novog frajera. Legenda Formule 1 prerasla je status 'prijatelja'

Kim Kardashian i Lewis Hamilton izazvali su medijsku buru romantičnim vikendom u tajnosti! Superpar proživio luksuz u engleskoj provinciji, a svijet šuška o mogućoj ljubavnoj vezi koja spaja glamur i nevjerojatno bogatstvo
FOTO Kim Kardashian 'upecala' novog frajera. Legenda Formule 1 prerasla je status 'prijatelja'
Dvije globalne superzvijezde, reality ikona Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton, našli su se u središtu medijske oluje. Glasine o romansi potaknute su izvještajima o tajnom i raskošnom vikendu koji su proveli zajedno u engleskoj provinciji, što je prvi put da se dugogodišnji poznanici povezuju u ljubavnom kontekstu. | Foto: Instagram
1/71
Dvije globalne superzvijezde, reality ikona Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton, našli su se u središtu medijske oluje. Glasine o romansi potaknute su izvještajima o tajnom i raskošnom vikendu koji su proveli zajedno u engleskoj provinciji, što je prvi put da se dugogodišnji poznanici povezuju u ljubavnom kontekstu. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026