FOTO Kim Kardashian 'upecala' novog frajera. Legenda Formule 1 prerasla je status 'prijatelja'

Kim Kardashian i Lewis Hamilton izazvali su medijsku buru romantičnim vikendom u tajnosti! Superpar proživio luksuz u engleskoj provinciji, a svijet šuška o mogućoj ljubavnoj vezi koja spaja glamur i nevjerojatno bogatstvo
Dvije globalne superzvijezde, reality ikona Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton, našli su se u središtu medijske oluje. Glasine o romansi potaknute su izvještajima o tajnom i raskošnom vikendu koji su proveli zajedno u engleskoj provinciji, što je prvi put da se dugogodišnji poznanici povezuju u ljubavnom kontekstu.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Foto David Davies/PRESS ASSOCIATION
Prema pisanju britanskih medija, sve je počelo u subotu, prvog veljače, kada je 45-godišnja Kardashian sletjela na aerodrom u Oxfordu svojim privatnim zrakoplovom vrijednim oko 118 milijuna eura.
| Foto: Instagram
Odatle se uputila na luksuzno imanje Estelle Manor u Cotswoldsu, omiljeno odredište A-liste.
| Foto: Instagram
Samo sat vremena kasnije, helikopterom iz Londona stigao je i 41-godišnji Hamilton.
| Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS
Izvori tvrde da je par proveo iduća 24 sata u potpunoj privatnosti.
| Foto: Instagram
Odsjeli su u apartmanu čija cijena premašuje 1.180 eura po noćenju te su imali ekskluzivan pristup hotelskom spa centru i bazenu.
| Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION
Navodno su uživali u masaži za parove i privatnoj večeri, daleko od ostalih gostiju.
| Foto: Instagram
Cijeli aranžman, procjenjuje se, mogao ih je koštati i do 140.000 eura.
| Foto: AMR ALFIKY/REUTERS
Unatoč strogom osiguranju, koje je uključivalo tjelohranitelje s obje strane, njihov odlazak nije prošao nezapaženo
| Foto: Instagram
Dok je Hamilton imanje napustio kroz glavni ulaz, Kim je diskretno izvedena na sporedni izlaz, no svjedoci su je primijetili zbog "osam kofera i goleme Hermès Birkin torbe".
| Foto: Instagram
Iako je vijest o romansi iznenadila mnoge, Kim i Lewis poznaju se godinama.
| Foto: AMR ALFIKY/REUTERS
Prvi put su zajedno fotografirani još 2014. na dodjeli nagrada GQ Men of the Year, tada u pratnji svojih partnera – Kanyea Westa i Nicole Scherzinger.
| Foto: Instagram
Hamilton je godinama bio blizak s obitelji Kardashian, a njezina majka Kris Jenner često ga je bodrila s tribina, dok mu je sestra Kendall Jenner dobra prijateljica.
| Foto: Alessandro Martellotta/Hasan Bra
Vozač Formule 1 čak je 2015. proveo Uskrs s obitelji Kardashian-West, što je Kanye svojedobno oduševljeno prepričao.
| Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION
"Lewis Hamilton je kod mene doma, puštamo neku glazbu u studiju. Imamo uskršnji ručak i cijela obitelj je tu. I svi se pitaju: 'Kakva je ovo glazba?," svojedobno je pričao Kanye te dodao...
| Foto: Instagram
"A ja kažem: 'To je glazba Lewisa Hamiltona.' Oni odgovaraju: 'O, moj Bože. Stvarno je dobro' - ispričao je tada reper.
| Foto: Jakub Porzycki/REUTERS
Oboje iza sebe imaju veze koje su punile medijske stupce. Hamiltonova najpoznatija veza bila je ona s pjevačicom Nicole Scherzinger, koja je s prekidima trajala od 2007. do 2015. godine.
| Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION
Povezivali su ga i s Rihannom, Ritom Orom, Shakiraom i brojnim drugim slavnim damama, no svoj je privatni život posljednjih godina uspješno skrivao.
| Foto: Jakub Porzycki/REUTERS
Kim Kardashian, s druge strane, ima tri braka iza sebe, a iz onog s Kanyeom Westom, koji je finaliziran 2022. godine, ima četvero djece.
| Foto: Instagram
