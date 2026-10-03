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ATMOSFERA S RUJEVICE

FOTO Klinci na Rujevici 'bocnuli' Engleze: 'It's not coming home'

RIJEKA - Rujevica je prije početka utakmice Hrvatske i Engleske dobila poruku koju Englezi nisu htjeli vidjeti. Na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu. Na utakmici je bilo 6342 gledatelja, uglavnom djece
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FOTO Klinci na Rujevici 'bocnuli' Engleze: 'It's not coming home'
Hrvatska i Engleska odigrali su utakmicu trećeg kola Lige nacija bez domaćih navijača na Rujevici. Ipak, HNS je s Uefom uspio postići dogovor po kojem su tribine ispunila djeca. A na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu. | Foto: Hrvoje Tironi/24sata
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Hrvatska i Engleska odigrali su utakmicu trećeg kola Lige nacija bez domaćih navijača na Rujevici. Ipak, HNS je s Uefom uspio postići dogovor po kojem su tribine ispunila djeca. A na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu. | Foto: Hrvoje Tironi/24sata
Komentari 6

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