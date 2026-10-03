FOTO Klinci na Rujevici 'bocnuli' Engleze: 'It's not coming home'

RIJEKA - Rujevica je prije početka utakmice Hrvatske i Engleske dobila poruku koju Englezi nisu htjeli vidjeti. Na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu. Na utakmici je bilo 6342 gledatelja, uglavnom djece
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Hrvatska i Engleska odigrali su utakmicu trećeg kola Lige nacija bez domaćih navijača na Rujevici. Ipak, HNS je s Uefom uspio postići dogovor po kojem su tribine ispunila djeca. A na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu.
| Foto: Hrvoje Tironi/24sata
Hrvatska i Engleska odigrali su utakmicu trećeg kola Lige nacija bez domaćih navijača na Rujevici. Ipak, HNS je s Uefom uspio postići dogovor po kojem su tribine ispunila djeca. A na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu. |
Foto: Hrvoje Tironi/24sata
Hrvatska i Engleska odigrali su utakmicu trećeg kola Lige nacija bez domaćih navijača na Rujevici. Ipak, HNS je s Uefom uspio postići dogovor po kojem su tribine ispunila djeca. A na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu.
| Foto: Hrvoje Tironi/24sata
Utakmica trećeg kola Lige nacija igrala se bez prodaje ulaznica, a umjesto klasične navijačke atmosfere Rijeku su ispunila djeca
| Foto: Luka Tunjić/24sata
HNS je na utakmicu doveo oko 6000 osnovnoškolaca i polaznika nogometnih škola iz cijele Hrvatske, a samo za njih stiglo je više od 70 autobusa.
| Foto: Luka Tunjić/24sata
Na tribinama je bilo 6342 gledatelja.
| Foto: Luka Tunjić/24sata
Foto Luka Tunjić/24sata
Foto Antonio Bronic
Englezi su na Rujevici dobili samo 100 ulaznica za svoje navijače, dok je drugih 100 Engleski savez ostavio svojim ljudima.
| Foto: Antonio Bronic
Foto Paul Childs
Bilo je onih koji su tražili engleske zvijezde za vječnu uspomenu. Jedan dječak imao je transparent posvećen napadaču Arsenala, Bukayu Saki.
| Foto: Paul Childs
Foto Antonio Bronic
Foto Antonio Bronic
Foto Paul Childs
Foto Paul Childs
Foto Paul Childs
Pogledajte u galeriji kako su mladi navijači dočekali Engleze i kakvu su atmosferu stvorili na Rujevici.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL