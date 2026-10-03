ATMOSFERA S RUJEVICE FOTO Klinci na Rujevici 'bocnuli' Engleze: 'It's not coming home'

RIJEKA - Rujevica je prije početka utakmice Hrvatske i Engleske dobila poruku koju Englezi nisu htjeli vidjeti. Na tribinama je osvanuo veliki transparent 'It's not coming home', izravan odgovor na najpoznatiju englesku navijačku pjesmu. Na utakmici je bilo 6342 gledatelja, uglavnom djece

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