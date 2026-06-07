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NOGOMETNA IKONA

FOTO Krah slavnog para: Kao tinejdžeri su uplovili u brak, pokorili svijet. Sad je gotovo

Thomas Muller i njegova supruga Lisa rastali su se nakon 17 godina braka, a vijest je šokirala nogometni svijet. Znakovi su se gomilali mjesecima, od Lisine odsutnosti na utakmicama do toga da nije otišla s njim u Kanadu
Aachen: Thomas Mueller sa suprugom pratio konji?ke utrke
Thomas Muller (36) i njegova supruga Lisa (36) rastali su se nakon 17 godina braka. Par nije javno objavio prekid, ali višemjesečni znakovi govorili su sami za sebe. | Foto: Uwe Anspach/DPA
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Thomas Muller (36) i njegova supruga Lisa (36) rastali su se nakon 17 godina braka. Par nije javno objavio prekid, ali višemjesečni znakovi govorili su sami za sebe. | Foto: Uwe Anspach/DPA
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