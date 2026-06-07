FOTO Krah slavnog para: Kao tinejdžeri su uplovili u brak, pokorili svijet. Sad je gotovo

Thomas Muller i njegova supruga Lisa rastali su se nakon 17 godina braka, a vijest je šokirala nogometni svijet. Znakovi su se gomilali mjesecima, od Lisine odsutnosti na utakmicama do toga da nije otišla s njim u Kanadu
Thomas Muller (36) i njegova supruga Lisa (36) rastali su se nakon 17 godina braka. Par nije javno objavio prekid, ali višemjesečni znakovi govorili su sami za sebe.
| Foto: Uwe Anspach/DPA
Thomas Muller (36) i njegova supruga Lisa (36) rastali su se nakon 17 godina braka. Par nije javno objavio prekid, ali višemjesečni znakovi govorili su sami za sebe. |
Foto: Uwe Anspach/DPA
Thomas Muller (36) i njegova supruga Lisa (36) rastali su se nakon 17 godina braka. Par nije javno objavio prekid, ali višemjesečni znakovi govorili su sami za sebe.
| Foto: Uwe Anspach/DPA
Lisa je prestala dolaziti na Thomasove utakmice još od Eura 2024. Nije bila ni na njegovoj posljednjoj utakmici za Bayern ni na zabavi za kraj sezone, gdje su bili svi ostali igrači s partnerima.
| Foto: Christian Charisius/DPA
Foto Sebastian Christoph Gollnow/DPA
Na Instagramu su se prestali pratiti, a par se do danas nije javno oglasio o rastavi. Prema njemačkim medijima, odluku su donijeli mirno i bez javnih svađa.
| Foto: Sven Hoppe/DPA
Foto FrankHoermann/DPA
Kada je Thomas potpisao za MLS klub u Kanadi, Lisa nije otišla s njim. Taj potez mnogi su tumačili kao potvrdu da je brak već bio gotov.
| Foto: Instagram/Thomas Muller
Konji su bili velika zajednička ljubav para. Lisa je bila profesionalna dresurna jahačica, a upravo ona uvela je Thomasa u konjički sport.
| Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Foto Uwe Anspach/DPA
Njihov konj Checker osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2024. Lisa i Thomas bili su suvlasnici ergele u Njemačkoj, a njemački Bild nazvao ih je 2021. "milijunašima konjske sperme".
| Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Thomas i Lisa upoznali su se 2007., na samom početku njegove karijere u Bayernu. Gotovo dva desetljeća bili su jedan od najstabilnijih parova europskog nogometa.
| Foto: FrankHoemann/DPA
Foto Sven Hoppe/DPA
Thomas i Lisa vjenčali su se 2009. godine, godinu dana nakon što su počeli hodati.
| Foto: Uwe Anspach/DPA
Već sljedeće godine Lisa ga je gledala kako na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi osvaja Zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca turnira.
| Foto: Marcus Brandt/DPA
Foto Christian Charisius/DPA
Foto Christian Charisius/DPA
Foto Christian Charisius/DPA
Foto Lennart Preiss/DPA
Foto Lennart Preiss/DPA
Foto Sebastian Christoph Gollnow/DPA
Foto CARSTEN KOALL/DPA
Foto Uwe Anspach/DPA
Foto Annette Riedl/DPA
Foto Pia Bayer/DPA
Foto Uwe Anspach/DPA
Foto Pia Bayer/DPA
Foto Uwe Anspach/DPA
Foto Uwe Anspach/DPA
Foto FrankHoermann/DPA
Foto Christina Pahnke/DPA
Foto Tobias Hase/DPA
Foto Marcus Brandt/DPA