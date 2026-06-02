FOTO Kraj veze zvijezde Reala: Presudila im je njegova majka

Zvijezda Real Madrida Jude Bellingham i Ashlyn Castro prekinuli su vezu zbog igračeve majke Denise koja se nije slagala s njenom prošlošću
Nogometna zvijezda Real Madrida, Jude Bellingham, posljednjih mjeseci privlači pažnju zbog privatnog života. Njegova veza s američkom manekenkom i influencericom Ashlyn Castro postala je globalna tema, a razlog navodnog prekida njihove veze je njegova majka Denise.
Informacije o prekidu veze koja je započela krajem 2024. godine demantirala je sama Castro, koja je porukom podrške svom partneru stala na kraj nagađanjima. Njihova veza od samog je početka pod povećalom javnosti.
Par je prvi put viđen zajedno početkom 2025. godine, a Castro je ubrzo postala redovita gošća na tribinama stadiona Santiago Bernabéu.
Tamo je često snimljena u društvu Bellinghamove majke Denise, što su mnogi protumačili kao znak da je obitelj mladog nogometaša dobro prihvatila.
Međutim, Judeova majka bila je zabrinuta zbog Ashleyine prošlosti kao Instagram modela i dovodila je u pitanje jesu li njezine namjere doista temeljene na ljubavi ili načinu života.
Razni izvori su također tvrdili da je Ashley u prošlosti bila povezivana s različitim muškarcima, a mama Bellingham navodno se uopće nije osjećala ugodno zbog toga. Stvari su postale toliko ozbiljne da je nogometaš morao birati između majke i djevojke.
Na kraju je Jude navodno poslušao majčin savjet - posebno zbog zabrinutosti za svoju budućnost, mir i zaštitu imovine.
Ashlyn Renee Castro, rođena 17. prosinca 1997. godine u Long Beachu u Kaliforniji, američka je manekenka, influencerica i model koja se pojavljivala u glazbenim spotovima.
Karijeru na društvenim mrežama započela je još 2014. godine, a danas na Instagramu broji stotine tisuća pratitelja s kojima dijeli detalje iz svog života, modne savjete i fotografije s putovanja. Latinoameričkog je podrijetla i visoka je 173 centimetra.
Prije nego što je njezino ime povezano s jednom od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, Ashlyn je gradila karijeru u svijetu zabave. Pojavila se u spotovima za pjesme poput "Orange Soda" repera Baby Keema te velikom hitu "Popstar" koji potpisuju DJ Khaled i Drake. Međutim, upravo je njezina prošlost postala kamen spoticanja i izvor brojnih kontroverzi.
Ubrzo nakon što je veza s Bellinghamom postala javna, na internetu su se pojavile tvrdnje da je Ashlynin profil pronađen na stranici "DynastySeries", koja se opisuje kao platforma za modele i video vixen djevojke, ali je neki povezuju s luksuznim eskort uslugama.
Njezin bivši dečko, košarkaš Terance Mann, javno je stao u njezinu obranu, negirajući tvrdnje da ga je prevarila s Bellinghamom.
- Ashlyn je super, ljudi. Ne znam zašto je svi napadaju. Nas dvoje nismo zajedno već dugo, dugo vremena - izjavio je Mann tijekom jednog prijenosa uživo, dodavši da su 90 posto stvari koje čita o njoj na internetu lažne.
