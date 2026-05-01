FOTO Kraljica golfa voli ljetovati u Hrvatskoj i provocirati fanove

Nelly Korda potvrdila je dominaciju novom pobjedom na Chevron Championshipu, čime se vratila na sam vrh svjetskog golfa. Najbolja golferica svijeta često putuje, a bila je i u Hrvatskoj na odmoru s prijateljicom Klarom Mrčelom-Mmoh
Nelly Korda rođena je 28. srpnja 1998. u Bradentonu na Floridi, a odrasla je u pravoj sportskoj obitelji, otac Petr bio je profesionalni tenisač i osvajač Australian Opena 1998. godine.
Već sa 14 godina prošla je kvalifikacije za US Women's Open, a profesionalku je postala 2016. kada je iste godine osvojila i svoju prvu profesionalnu titulu.
Na LPGA Tour pridružila se 2017. i brzo se nametnula kao jedna od najvećih talenata ženskoga golfa, a prvu pobjedu na toj razini upisala je već 2018. godine.
Najveći trenutak karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. gdje je postala prva američka golferica koja je osvojila olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji još od davne 1900. godine.
Uz olimpijsko zlato, Korda ima i dvije pobjede na Grand Slam turnirima. Women's PGA Championship 2021. i Chevron Championship 2024. U svojoj kolekciji ukupno broji 21 profesionalnu titulu.
U 2024. postala je tek treća igračica u povijesti koja je pobijedila na pet uzastopnih turnira LPGA Toura, a istu godinu završila je kao LPGA igračica godine s ukupno sedam pojedinačnih naslova.
Izvan terena Nelly Korda poznata je po bliskom prijateljstvu s Hrvaticom Klarom Mrčelom, bivša tenisačica i trenerica na IMG Tennis Academyju u Bradentonu, istom gradu gdje Korda živi. Dvije prijateljice redovito zajedno putuju i dijele trenutke na društvenim mrežama.
U ljeto 2024. Klara je Kordu odvela na odmor u Hrvatsku gdje su zajedno uživale u suncu i moru. Fotografije s odmora brzo su obišle društvene mreže, a posebno je nasmijao komentar Klarina supruga Michaela Mmoha koji je požalio što nije s njima. "Nelly je jedina osoba na planeti koja može nagovoriti moju zaručnicu da popije piće", napisao je tenisač.
Prijateljstvo Nelly i Klare ne staje na ljetovanjima u Hrvatskoj. Krajem 2024. zajedno su otputovale na Havaje. Dvije sportašice redovito jedna drugu podržavaju i na terenu i izvan njega.
