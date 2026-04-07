FOTO Kraljica pikada zamijenila je košulju bikinijem i oduševila

Fallon Sherrock, poznata kao 'Kraljica palače', opušta se u Marbelli daleko od pikada. Obožavatelje je oduševila fotografijama u bijelom bikiniju uz ocean. Prva žena koja je pobijedila na PDC Svjetskom prvenstvu, sada uzima pauzu zbog zdravstvenih problema s bubrezima
Fallon Sherrock (31), najpoznatija svjetska igračica pikada, odlučila je uzeti zasluženi predah od natjecanja i otputovati u sunčanu Španjolsku.
| Foto: instagram
Foto: instagram
| Foto: instagram
No, umjesto prepoznatljive ružičaste košulje u kojoj niže uspjehe, "Kraljica palače" svoje je brojne obožavatelje na Instagramu počastila fotografijama u posve drugačijem izdanju koje su izazvale lavinu pozitivnih reakcija.
| Foto: instagram
Dok se odmara u Marbelli, popularnom ljetovalištu na španjolskoj obali, Sherrock redovito dijeli trenutke opuštanja.
| Foto: instagram
Posebnu je pažnju privukla fotografijom na kojoj pozira uz bazen u bijelom bikiniju, s pogledom na bazen u daljini.
| Foto: instagram
Iako je ovim potezom pokazala svoju opušteniju stranu, Fallon Sherrock (31) je prije svega sportska ikona koja je srušila barijere u sportu kojim tradicionalno dominiraju muškarci.
| Foto: instagram
Njezino ime postalo je globalno poznato u prosincu 2019. godine, kada je na PDC Svjetskom prvenstvu postala prva žena u povijesti koja je pobijedila u meču.
| Foto: instagram
U prvom je kolu, u napetom dvoboju, svladala Teda Evettsa 3-2, a zatim je u drugom kolu priredila još veću senzaciju pobjedom protiv tada 11. igrača svijeta, Austrijanca Mensura Suljovića, s uvjerljivih 3-1.
| Foto: instagram
Iako je njezin put zaustavljen u trećem kolu, njezini povijesni nastupi u londonskoj dvorani Alexandra Palace donijeli su joj nadimak koji je i danas prati - "Queen of the Palace" (Kraljica palače).
| Foto: instagram
Njezin uspjeh na Svjetskom prvenstvu nije bio slučajan. Sherrock je nastavila nizati impresivne rezultate i postavljati nove standarde.
| Foto: instagram
U kolovozu 2023. postala je prva žena koja je bacila takozvani "nine-darter" - savršeni leg u kojem s devet strelica zatvori 501 bod - u televizijskom prijenosu tijekom natjecanja Modus Super Series.
| Foto: instagram
Među njezinim najvećim uspjesima ističu se osvajanje prvog izdanja Women's World Matchplaya 2022. godine, plasman u finale Nordic Darts Mastersa 2021., gdje je izgubila od legendarnog Michaela van Gerwena, te ulazak u četvrtfinale Grand Slam of Darts turnira kao prva žena kojoj je to pošlo za rukom.
| Foto: instagram
Zbog svog iznimnog doprinosa sportu i rušenju predrasuda, odlikovana je Redom Britanskog Carstva (MBE).
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Uz to, osvojila je više od dvadeset naslova na turnirima PDC Women's Series.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin odmor u Marbelli dolazi nakon što je nedavno najavila da će uzeti dužu pauzu od profesionalnog igranja kako bi se posvetila zdravstvenim problemima s bubrezima, koji je prate od rođenja sina.
| Foto: instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram