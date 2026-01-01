Obavijesti

ANA MARIA MARKOVIĆ

FOTO Kratka haljina i zavodljivi pogled. Ovako je najljepša nogometašica uplovila u 2026.

Ana Maria Marković jedna je od najljepših nogometašica na svijetu, a iako kaže da joj komplimenti ne smetaju, priznala je da bi radije da je pamte po igri. Pratiteljima na društvenim mrežama čestitala je Novu godinu
Jedna od najljepših nogometašica na svijetu Ana Maria Marković pratiteljima je u elegantnom izdanju čestitala Novu godinu. | Foto: Instagram
