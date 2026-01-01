FOTO Kratka haljina i zavodljivi pogled. Ovako je najljepša nogometašica uplovila u 2026.

Ana Maria Marković jedna je od najljepših nogometašica na svijetu, a iako kaže da joj komplimenti ne smetaju, priznala je da bi radije da je pamte po igri. Pratiteljima na društvenim mrežama čestitala je Novu godinu
Jedna od najljepših nogometašica na svijetu Ana Maria Marković pratiteljima je u elegantnom izdanju čestitala Novu godinu.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Obukla je kratku haljinu, pozirala s zavodljivim pogledom i oduševila fanove.
| Foto: Instagram
- Sport je oduvijek bio moja strast. Provela sam 10 godina kao gimnastičarka prije nego što sam otkrila nogomet preko svoje mlađe sestre.
| Foto: Instagram
U jednom je trenutku otvoreno rekla da je ponekad teško nositi se sa svime što nogomet donosi, iako ga iskreno voli.
| Foto: Instagram
- Lijepo je kad te ljudi pohvale, ali ja bih radije da me pamte po golovima nego po izgledu, rekla je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Redovita je hrvatska reprezentativka i za A selekciju nastupila je 25 puta.
| Foto: Instagram
Prvijenac za Hrvatsku zabila je 2023. protiv Moldove u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
| Foto: Instagram
Nogometom se počela baviti zbog mlađe sestre Kristine s 14 godina.
| Foto: Instagram
Nakon epizoda u Švicarskoj i Portugalu, Marković trenutačno nastupa za Brooklynu iz New Yorka.
| Foto: Instagram
Rođena je u Zürichu, gdje je i maturirala. Majka joj je podrijetlom iz Splita, a otac iz Bosne i Hercegovine.
| Foto: Instagram
Izrazito je popularna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu je prati 2,9 milijuna ljudi.
| Foto: Instagram
Prije tri godine teško se ozlijedila na utakmici protiv bivšeg kluba Zuricha. Ozlijedila je prednje križne ligamente i meniskus što ju je udaljilo s nogometnih terena desetak mjeseci.
| Foto: Instagram
U privatnom životu bila je iskrena i kada stvari nisu bile lake. Veza s portugalskim nogometašem Tomásom Ribeirom bila je pod pritiskom zbog udaljenosti i promjena klubova, a Ana Marija je priznala da su je takvi trenuci emocionalno iscrpljivali.
| Foto: Instagram
- Posvećena sam rušenju barijera i davanju ženskom nogometu priznanja koje zaslužuje diljem svijeta.
| Foto: Instagram
