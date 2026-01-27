FOTO Kuzmanović nakon velike pobjede odjurio u zagrljaj svojoj Kim! Ovako se slavilo u Malmöu

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je važnu pobjedu protiv Slovenije (29-25) i time došla na korak do polufinala Europskog prvenstva. Dominik Kuzmanović imao je ključne obrane u završnici utakmice, nakon koje je odjurio u zagrljaj svojoj djevocji Kim, koja ga je bodrila u dresu hrvatske reprezentacije s njegovim prezimenom.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dominik Kuzmanović imao je ključne obrane u završnici utakmice, nakon koje je odjurio u zagrljaj svojoj djevocji Kim, koja ga je bodrila u dresu hrvatske reprezentacije s njegovim prezimenom.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
I ostali hrvatski rukometaši pozdravili su svoje ljepše polovice nakon utakmice.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivan Martinović bio je u narućju supruge Miriam.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
