Obavijesti

Galerija

Komentari 5
SLAVLJE RUKOMETAŠA

FOTO Kuzmanović nakon velike pobjede odjurio u zagrljaj svojoj Kim! Ovako se slavilo u Malmöu

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je važnu pobjedu protiv Slovenije (29-25) i time došla na korak do polufinala Europskog prvenstva. Dominik Kuzmanović imao je ključne obrane u završnici utakmice, nakon koje je odjurio u zagrljaj svojoj djevocji Kim, koja ga je bodrila u dresu hrvatske reprezentacije s njegovim prezimenom.
Malmo: Hrvatski rukometaši slave pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih
Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je važnu pobjedu protiv Slovenije (29-25) i time došla na korak do polufinala Europskog prvenstva. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/26
Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je važnu pobjedu protiv Slovenije (29-25) i time došla na korak do polufinala Europskog prvenstva. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026