FOTO Laila podiže temperaturu u zimskim danima. Bosanka je u gaćicama 'zapalila' internet...

Laila Hasanović danska je manekenka bosanskohercegovačkog porijekla. Bila je u vezi sa sinom Michaela Schumachera, a sada je zavela jednog od najboljih tenisača svijeta, Jannika Sinnera
Dok se Sinner naporno priprema za nadolazeći Australian Open, Laila je odlučila uzeti vrijeme za sebe i napuniti baterije u luksuznom okruženju francuskih Alpa, odakle je podijelila seriju glamuroznih fotografija.
Dok se Sinner naporno priprema za nadolazeći Australian Open, Laila je odlučila uzeti vrijeme za sebe i napuniti baterije u luksuznom okruženju francuskih Alpa, odakle je podijelila seriju glamuroznih fotografija.
Dok se Sinner naporno priprema za nadolazeći Australian Open, Laila je odlučila uzeti vrijeme za sebe i napuniti baterije u luksuznom okruženju francuskih Alpa, odakle je podijelila seriju glamuroznih fotografija.
Svojim pratiteljima Laila je pružila uvid u "miran reset u francuskim Alpama", kako je i sama napisala u opisu objave.
Boravila je u prestižnom Hotel Royal Evian Resortu s pet zvjezdica, a fotografije svjedoče o istinskom uživanju. Kroz objavu je pokazala kako se opušta u spa centru, sauni i na masaži, a nije izostavila ni fotografije u elegantnim modnim kombinacijama
Manekenka je pokazala i svoju zavidnu figuru fotografijama u kupaćem kostimu, a otkrila je i da joj na ovom putovanju društvo pravi majka, čiju je fotografiju također podijelila, dodavši tako osobnu notu cijelom iskustvu.
Poznata je kao Sinnerova najveća podrška te ga vjerno prati na turnirima diljem svijeta. Tako ga je bodrila i tijekom njegovog trijumfa na ATP Finalu u Torinu u studenom, a par je prosinac proveo zajedno uživajući na skijanju u Italiji te na utrci Formule jedan u Abu Dhabiju.
Njezina posljednja objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a komentari poput "Splendida" i "Laila, bomba" samo su neki od onih koji hvale njezin izgled i stil života.
Laila je viđena u Sinnerovoj loži na turnirima poput Roland Garrosa i Wimbledona, a najpažljiviji su tijekom prijenosa US Opena primijetili njezinu crno-bijelu fotografiju na zaključanom zaslonu tenisačevog mobitela.
Široj javnosti postala je poznata 2019. godine kada je ušla u finale izbora za Miss Danske, gdje se plasirala među deset najljepših.
Vlasnica obližnje slastičarnice, Nicoletta Stampfl, opisala ju je kao izuzetno prizemnu osobu. "Laila mi se jako svidjela. Ljubazna je, baš kao i Jannik. Lijepa je, ponaša se i odijeva vrlo jednostavno. Ukratko, ona je vrlo prirodna djevojka", izjavila je za talijanske medije.
