SINNEROVA DRAGA

FOTO Laila podiže temperaturu u zimskim danima. Bosanka je u gaćicama 'zapalila' internet...

Laila Hasanović danska je manekenka bosanskohercegovačkog porijekla. Bila je u vezi sa sinom Michaela Schumachera, a sada je zavela jednog od najboljih tenisača svijeta, Jannika Sinnera
Dok se Sinner naporno priprema za nadolazeći Australian Open, Laila je odlučila uzeti vrijeme za sebe i napuniti baterije u luksuznom okruženju francuskih Alpa, odakle je podijelila seriju glamuroznih fotografija. | Foto: Instagram
