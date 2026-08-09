FOTO Legendarni Federer uživa na hrvatskoj obali! Prvo je bio na Lošinju, a sada je u Rovinju

Legendarni bivši tenisač Roger Federer ponovno je odabrao Hrvatsku za svoj ljetni odmor. Švicarac je ovih dana boravio na Malom Lošinju, gdje vrijeme provodi sa suprugom Miroslavom i najbližim prijateljima, a u nedjelju je na društvenim mrežama objavio kako je posjetio Rovinj.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Hrvatska obala za Federera nije slučajan izbor. Posebno je vezan uz Lošinj, a veliku ulogu u toj priči ima Ivan Ljubičić. Bivši hrvatski tenisač i Federerov dugogodišnji trener upravo mu je preporučio taj otok, nakon čega je Lošinj postao jedna od njegovih omiljenih hrvatskih destinacija. Svakim dolaskom sve više istražuje hrvatsku obalu, a izbor je sada pao na predivni Rovinj.

Federer je na hrvatskoj obali već redovit gost. U Hrvatsku se vraćao i ranijih godina, a 2023. godine posjetio je i Nacionalni park Krka. Njegova povezanost s našom zemljom tako je s vremenom prerasla u svojevrsnu ljetnu tradiciju.

Švicarac je profesionalnu karijeru završio 2022. godine, a danas u mirovini uživa u putovanjima i obiteljskom životu. Ipak, njegov status globalne sportske zvijezde nije se promijenio jer gdje god se pojavi, Federer i dalje privlači veliku pažnju.