FOTO Legendo, nedostaješ: Prije pet godina prestalo je kucati srce velikog Zlatka Saračevića

Zlatko Saračević, ili jednostavno 'Sarač' kako su ga svi zvali, rođen je 5. srpnja 1961. godine u Banjoj Luci, u obitelji duboko ukorijenjenoj u sport. Otac Hamdija bio je nogometaš i odbojkaš, a stric Zlatan proslavljeni bacač kugle i olimpijac. Iako je u osnovnoj školi briljirao kao odlikaš, sudjelujući na natjecanjima iz matematike i fizike, sportski geni su prevagnuli. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL