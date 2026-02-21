FOTO Legendo, nedostaješ: Prije pet godina prestalo je kucati srce velikog Zlatka Saračevića

U 59. godini života, 21. veljače 2021. godine, preminuo je legendarni Zlatko Saračević, olimpijski pobjednik, svjetski prvak i čovjek čija je strast prema rukometu bila jednako ogromna...
Hrvatski i svjetski rukomet prije pet godina ostali su bez jedne od svojih najvećih legendi. U 59. godini života, 21. veljače 2021. godine, prestalo je kucati srce Zlatka Saračevića, olimpijskog pobjednika, svjetskog prvaka i čovjeka čija je strast prema rukometu bila jednako razorna kao i njegova čuvena ljevica.
Njegov odlazak bio je iznenadan, šokantan i dogodio se na mjestu koje je najviše volio - na rukometnom terenu, samo nekoliko trenutaka nakon što je svoju ekipu odveo do velike pobjede.
Večer koja je trebala biti slavljenička pretvorila se u tragediju. Zlatko Saračević je kao trener vodio svoju Podravku Vegetu u najvećem derbiju hrvatskog ženskog rukometa protiv zagrebačke Lokomotive. U napetoj utakmici, njegova je ekipa slavila 32-29, što je bio iznimno važan trijumf nakon niza slabijih rezultata.
Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, Saračević je dao izjavu za medije, a nedugo nakon izlaska iz dvorane pozlilo mu je. Hitno je prevezen u koprivničku bolnicu gdje su ga liječnici pokušavali reanimirati punih 40 minuta, no nažalost, bezuspješno. Vijest o njegovoj smrti ostavila je rukometni svijet u nevjerici i tuzi.
Zlatko Saračević, ili jednostavno 'Sarač' kako su ga svi zvali, rođen je 5. srpnja 1961. godine u Banjoj Luci, u obitelji duboko ukorijenjenoj u sport. Otac Hamdija bio je nogometaš i odbojkaš, a stric Zlatan proslavljeni bacač kugle i olimpijac. Iako je u osnovnoj školi briljirao kao odlikaš, sudjelujući na natjecanjima iz matematike i fizike, sportski geni su prevagnuli.
Dvaput je bio prvak Francuske i čak tri puta najbolji strijelac lige. Godine 1997. vratio se u Hrvatsku i potpisao za Zagreb. U tri sezone osvojio je sve domaće titule i dvaput stigao do finala Lige prvaka, oba puta nesretno izgubivši od Barcelone. Unatoč tim porazima, njegova individualna kvaliteta bila je neupitna, što potvrđuju i titule najboljeg strijelca Lige prvaka u sezonama 1998./99. i 1999./00.
Hrvatski rukometni savez i Sportske novosti proglasili su ga najboljim rukometašem Hrvatske 1999. i 2002. godine.
Bio je jedan od stupova generacije koja je ispisala povijest i postala simbolom mlade države. S Hrvatskom je osvojio broncu na Europskom prvenstvu 1994., srebro na Svjetskom prvenstvu 1995., a kruna karijere stigla je na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996., gdje se okitio zlatnom medaljom koja i danas ima posebno mjesto u srcima svih navijača.
Odmah po završetku igračke karijere 2003. godine, Zlatko Saračević uplovio je u trenerske vode. Vodio je brojne klubove u Hrvatskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini, uključujući Zamet, Dubrovnik i PPD Zagreb. Od 2017. do 2018. bio je pomoćnik Lini Červaru u stožeru muške reprezentacije.
Iza impresivnih sportskih uspjeha stajao je još veći čovjek. Svi koji su ga poznavali pamtit će ga kao nevjerojatno pozitivnu i dragu osobu, uvijek nasmijanu i spremnu na šalu. Njegov humor, znanje i ljudskost ostavili su neizbrisiv trag na svima koji su imali priliku surađivati s njim.
Iza sebe je ostavio suprugu Korneliju, s kojom se vjenčao 2014. godine, te kćer Anju i sina Noela iz prijašnjih veza.
Zlatko Saračević nije bio samo rukometna legenda, već i voljeni suprug, otac i prijatelj čiji je prerani odlazak ostaviti ogromnu prazninu.
