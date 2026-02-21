Obavijesti

Galerija

Komentari 0
USPOMENA NA SARAČA

FOTO Legendo, nedostaješ: Prije pet godina prestalo je kucati srce velikog Zlatka Saračevića

U 59. godini života, 21. veljače 2021. godine, preminuo je legendarni Zlatko Saračević, olimpijski pobjednik, svjetski prvak i čovjek čija je strast prema rukometu bila jednako ogromna...
Prije četiri godine je preminuo legendarni Zlatko Saračević
Hrvatski i svjetski rukomet prije pet godina ostali su bez jedne od svojih najvećih legendi. U 59. godini života, 21. veljače 2021. godine, prestalo je kucati srce Zlatka Saračevića, olimpijskog pobjednika, svjetskog prvaka i čovjeka čija je strast prema rukometu bila jednako razorna kao i njegova čuvena ljevica. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/34
Hrvatski i svjetski rukomet prije pet godina ostali su bez jedne od svojih najvećih legendi. U 59. godini života, 21. veljače 2021. godine, prestalo je kucati srce Zlatka Saračevića, olimpijskog pobjednika, svjetskog prvaka i čovjeka čija je strast prema rukometu bila jednako razorna kao i njegova čuvena ljevica. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026