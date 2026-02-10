Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE KADROVE

FOTO Leteći Franjo, najstariji olimpijski prvak i Juttine suze: Ovo je sve donio treći dan Igara

Treći dan Zimskih igara u Milanu donio je nevjerojatne sportske priče! Nizozemka Leerda osvojila i srušila rekord na ledu, dok je austrijski snowboarder Karl postao najstariji osvajač zlata! Švicarci dominiraju u alpskom skijanju
FOTO Leteći Franjo, najstariji olimpijski prvak i Juttine suze: Ovo je sve donio treći dan Igara
Treći dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini donio je pregršt uzbuđenja, nevjerojatnih sportskih priča i ispisivanje novih stranica olimpijske povijesti. | Foto: Reuters
1/31
Treći dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini donio je pregršt uzbuđenja, nevjerojatnih sportskih priča i ispisivanje novih stranica olimpijske povijesti. | Foto: Reuters
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026