FOTO Leteći Franjo, najstariji olimpijski prvak i Juttine suze: Ovo je sve donio treći dan Igara

Treći dan Zimskih igara u Milanu donio je nevjerojatne sportske priče! Nizozemka Leerda osvojila i srušila rekord na ledu, dok je austrijski snowboarder Karl postao najstariji osvajač zlata! Švicarci dominiraju u alpskom skijanju
Treći dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini donio je pregršt uzbuđenja, nevjerojatnih sportskih priča i ispisivanje novih stranica olimpijske povijesti.
U centru pažnje našli su se nizozemski brzi klizači koji su napokon stigli do zlata, švicarski sportaši koji su nastavili svoju dominaciju i nevjerojatni austrijski snowboarder koji je srušio rekord star više od jednog desetljeća.
Dan je obilježen suzama, rekordima i proslavama koje će se dugo pamtiti.
Ledena dvorana u Milanu u ponedjeljak je bila obojena u narančasto.
Nakon dva dana bez odličja za nizozemsku reprezentaciju u brzom klizanju, sportu u kojem tradicionalno dominiraju, pritisak na Juttu Leerdam i Femke Kok bio je golem.
A one su odgovorile na najbolji mogući način.
U finalu utrke na 1000 metara, navijačima su priredile spektakl za pamćenje.
Prvo je na led izašla Femke Kok i fantastičnom vožnjom srušila olimpijski rekord s vremenom 1:12.59. Činilo se da je zlato njezino, no onda je u posljednjem paru startala Jutta Leerdam.
Uz gromoglasnu podršku s tribina, na kojima su bili i članovi nizozemske kraljevske obitelji te njezin zaručnik, poznati influencer i boksač Jake Paul, Leerdam je odvozila utrku života.
Ciljem je prošla u vremenu 1:12.31, srušivši rekord koji je njezina sunarodnjakinja postavila samo nekoliko minuta ranije. Kamere su uhvatile emotivnog Paula kako u suzama slavi zlato svoje zaručnice.
Dok je Leerdam ispisivala svoju priču na ledu, u snježnom parku Livigno povijest je stvarao austrijski snowboarder Benjamin Karl.
U finalu paralelnog veleslaloma obranio je naslov olimpijskog pobjednika osvojen u Pekingu, no ono što je njegov uspjeh učinilo legendarnim su njegove godine.
S navršenih 40 godina i 115 dana, Karl je postao najstariji osvajač pojedinačne zlatne medalje u povijesti Zimskih olimpijskih igara, srušivši rekord norveškog biatlonca Olea Einara Bjørndalena.
Nakon što je u finalu bio brži od Korejca Kim Sang-kyuma, uslijedila je erupcija oduševljenja.
Karl je skinuo dres i bacio se na snijeg, ponovivši kultnu proslavu svog idola iz djetinjstva, skijaške legende Hermanna Maiera.
Za Austrijanca, koji je najavio da mu je ovo posljednja sezona u karijeri, bio je to savršen kraj olimpijskog puta koji je uključivao nastupe na pet Igara i ukupno četiri medalje.
Švicarska reprezentacija potvrdila je sjajnu formu i trećeg dana natjecanja.
Prvo je Mathilde Gremaud u slobodnom skijanju, u disciplini slopestyle, obranila zlato iz Pekinga.
U nevjerojatno tijesnoj borbi nadmašila je veliku suparnicu, Kineskinju Eileen Gu, za samo 0.38 bodova.
Nedugo zatim, stiglo je i zlato u alpskom skijanju.
Franjo von Allmen postao je prvi sportaš na ovim Igrama s dva zlata.
Nakon pobjede u spustu, slavio je i u novoj disciplini, ekipnoj kombinaciji, zajedno s partnerom Tanguyjem Nefom.
Nef je briljantnom slalomskom vožnjom nadoknadio zaostatak nakon spustaškog dijela i donio Švicarskoj novo slavlje.
U nesvakidašnjoj situaciji, srebrnu medalju podijelile su reprezentacije Austrije (Kriechmayr/Feller) i druga švicarska ekipa (Odermatt/Meillard) koje su imale identično ukupno vrijeme.
