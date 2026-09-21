FOTO Lijepa Sabaljenka bila je gošća u Milanu! Nije upoznala Modrića, ali privukla je pažnju

Aryna Sabaljenka bila je posebna gošća Milana na San Siru, gdje je pratila pobjedu Rossonera protiv Leccea. Najbolja svjetska tenisačica prije utakmice susrela se s predsjednikom i trenerom milanskog kluba
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Aryna Sabalenka (28) nedjelju je provela na San Siru. Prva tenisačica svijeta bila je posebna gošća Milana na prvenstvenoj utakmici protiv Leccea, a talijanski klub priredio joj je poseban doček.
| Foto: Instagram/Screenshot
Aryna Sabalenka (28) nedjelju je provela na San Siru. Prva tenisačica svijeta bila je posebna gošća Milana na prvenstvenoj utakmici protiv Leccea, a talijanski klub priredio joj je poseban doček. |
Foto: Instagram/Screenshot
Aryna Sabalenka (28) nedjelju je provela na San Siru. Prva tenisačica svijeta bila je posebna gošća Milana na prvenstvenoj utakmici protiv Leccea, a talijanski klub priredio joj je poseban doček.
| Foto: Instagram/Screenshot
Bjeloruska tenisačica utakmicu je pratila s tribina, a prije početka susreta pozirala je s personaliziranim Milanovim dresom. Na leđima je pisalo njezino ime, dok je uz njega stajao broj jedan.
| Foto: Instagram/Screenshot
Sabalenka je tom prilikom susrela i Gerryja Cardinalea, vlasnika Milana. Razgovarali su uoči utakmice, a fotografije njezina dolaska na San Siro brzo su se proširile društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Screenshot
Za najbolju svjetsku tenisačicu ovo je bio svojevrstan predah nakon US Opena. U New Yorku je stigla do finala posljednjeg Grand Slama sezone, gdje je izgubila od Elene Ribakine.
| Foto: Mike Segar
Foto Instagram/Screenshot
Pritom je upoznala i trenera 'rossonera' Rubena Amorima.
| Foto: Instagram/Screenshot
Foto Instagram/Screenshot
Milan je večer na svom stadionu zaključio uvjerljivom pobjedom protiv Leccea. Rossoneri su slavili 3:0, a Sabalenka je dvoboj pratila iz lože.
| Foto: Instagram/Screenshot
Foto Instagram/Screenshot
Njezin dolazak još je jedan primjer susreta velikih imena svjetskog sporta s Milanom, klubom koji na San Siru redovito ugošćuje poznate sportaše i javne osobe. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram/Screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram