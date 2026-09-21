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DRUGA TENISAČICA SVIJETA

FOTO Lijepa Sabaljenka bila je gošća u Milanu! Nije upoznala Modrića, ali privukla je pažnju

Aryna Sabaljenka bila je posebna gošća Milana na San Siru, gdje je pratila pobjedu Rossonera protiv Leccea. Najbolja svjetska tenisačica prije utakmice susrela se s predsjednikom i trenerom milanskog kluba
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FOTO Lijepa Sabaljenka bila je gošća u Milanu! Nije upoznala Modrića, ali privukla je pažnju
Aryna Sabalenka (28) nedjelju je provela na San Siru. Prva tenisačica svijeta bila je posebna gošća Milana na prvenstvenoj utakmici protiv Leccea, a talijanski klub priredio joj je poseban doček. | Foto: Instagram/Screenshot
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Aryna Sabalenka (28) nedjelju je provela na San Siru. Prva tenisačica svijeta bila je posebna gošća Milana na prvenstvenoj utakmici protiv Leccea, a talijanski klub priredio joj je poseban doček. | Foto: Instagram/Screenshot
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