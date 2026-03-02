FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn (41), konačno se vratila kući tri tjedna nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini d'Ampezzo koji joj je okončao karijeru. Povratak je obilježila dirljivom objavom na Instagramu koja je rastužila brojne obožavatelje, otkrivajući fizičke i duboke emocionalne ožiljke s kojima se suočava. Na objavi Vonn sjedi na kauču u svom domu, u zagrljaju držeći jednog od svojih pasa, dok su na njezinim nogama vidljivi zavoji.

"Dome, slatki dome. Dobar je osjećaj spavati u vlastitom krevetu… ali proći kroz ulazna vrata u kolicima bez da me Leo dočeka kao uvijek bila je vrlo teška stvarnost. Stvarnost s kojom sam se morala suočiti. Uz mnoge druge teške stvarnosti koje leže preda mnom dok idem naprijed", napisala je Vonn.

Njezin voljeni pas Leo preminuo je od raka pluća 9. veljače, samo dan nakon njezinog katastrofalnog pada, što je dodatno otežalo cijelu situaciju. U nastavku je poručila kako je sada usredotočena na oporavak: "Sada sam fokusirana na terapiju i ozdravljenje. Bit će to teško i bolno putovanje, ali ulažem svu svoju energiju u to, kao i uvijek."

Njezina objava izazvala je lavinu podrške obožavatelja diljem svijeta. Komentari poput "Snažan zagrljaj iz Italije. Sretan oporavak" i "Volimo te bez obzira na sve" preplavili su njezin profil, pokazujući koliko je ljudi dirnula.

Kraj blistave karijere nakon horora u Italiji

Podsjetimo, Von je doživjela stravičan pad 8. veljače, samo 13 sekundi nakon početka spustaške utrke na Olimpijskim igrama. Pad je rezultirao kompleksnim prijelomom lijeve potkoljenice i slomljenim desnim gležnjem. Situacija je postala kritična kada je razvila kompartment sindrom, po život opasno stanje koje joj je zamalo oduzelo nogu. Nakon pet operacija, četiri u Italiji i jedne u SAD-u, konačno je stigla kući, gdje je čeka dugotrajan oporavak od najmanje godinu dana.

Ova ozljeda označila je definitivan kraj nevjerojatne karijere, i to u trenutku kada je proživljavala drugu mladost. Nakon povratka iz mirovine i ugradnje djelomične proteze koljena 2024., 41-godišnja Vonn je u sezoni 2025/26. ostvarila čak sedam postolja i dvije pobjede, postavši najstarija pobjednica utrke Svjetskog kupa u povijesti. Karijeru završava s nevjerojatne 84 pobjede u Svjetskom kupu i tri olimpijske medalje.