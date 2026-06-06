FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone
Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone u kojoj se predstavio u novom izdanju
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone u kojoj se predstavio u novom izdanju |
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone u kojoj se predstavio u novom izdanju
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Livaja se za gostovanje u Varaždinu odlučio za imidž u kojem nema više bradu
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Livaja se na utakmici protiv Zire u srpnju 2025. pojavio s pletenicama
| Foto: HNK Hajduk
Podsjetimo, Hajduk je remizirao u Azerbajdžanu 1-1 u drugom pretkolu Konferencijske lige prije poljudskoga uzvrata 31. srpnja, a Livaja nije odigrao utakmicu za pamćenje.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto Hajduk Digital TV/screenshot
Foto HNK Hajduk
Foto Slavko Midzor/PIXSELL/Hajduk Digital/Screenshot
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Ako su neki možda pomislili kako je isprobao od frizura sve što se moglo, on je opet iznenadio.
| Foto: Instagram
Hajdukova se ikona odlučila za pletenice i tako pobrala val komentara na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Detalj nije promaknuo ni Hajdukovu službenom fotografu.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
A kapetan je na letu za Azerbajdžan bio i u kokpitu.
| Foto: HNK Hajduk
Pogledajte u nastavku kako je izgledao u proteklih pet godina u Hajduku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Srpanj 2024.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ožujak 2024.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ožujak 2024.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ožujak 2024.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Listopad 2023.
| Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Listopad 2023.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Kolovoz 2023.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Kolovoz 2023.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Kolovoz 2023.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Srpanj 2023.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Srpanj 2023.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Travanj 2023.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Siječanj 2023.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Prosinac 2022.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Rujan 2022.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Kolovoz 2022.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
Srpanj 2022.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Svibanj 2022.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Prosinac 2021.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Studeni 2021.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Svibanj 2021.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Studeni 2009., u prvom mandatu u Hajduku
| Foto: Leonard Nicevic/PIXSELL