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FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone u kojoj se predstavio u novom izdanju | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone u kojoj se predstavio u novom izdanju | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Komentari 152

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