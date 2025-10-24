Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SKLADAN PAR

FOTO Livakoviću zatvorio put do gola, ona mu je velika podrška

Paulo Gazzaniga razlog je zbog kojeg Dominik Livaković ove sezone ne brani za Gironu. Argentinski golman ne ispušta "jedinicu" Girone iz ruku, a velika podrška mu je i supruga Patricia s kojom ima i dijete
FOTO Livakoviću zatvorio put do gola, ona mu je velika podrška
Golman Girone Paulo Gazzaniga i Patricia upoznali su se u Valenciji 2010. godine, piše njemački list Tribuna, a godinu dana kasnije započeli su ljubavnu vezu. | Foto: Instagram/Facebook
1/33
Golman Girone Paulo Gazzaniga i Patricia upoznali su se u Valenciji 2010. godine, piše njemački list Tribuna, a godinu dana kasnije započeli su ljubavnu vezu. | Foto: Instagram/Facebook
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025