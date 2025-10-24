FOTO Livakoviću zatvorio put do gola, ona mu je velika podrška

Paulo Gazzaniga razlog je zbog kojeg Dominik Livaković ove sezone ne brani za Gironu. Argentinski golman ne ispušta "jedinicu" Girone iz ruku, a velika podrška mu je i supruga Patricia s kojom ima i dijete
Golman Girone Paulo Gazzaniga i Patricia upoznali su se u Valenciji 2010. godine, piše njemački list Tribuna, a godinu dana kasnije započeli su ljubavnu vezu.
| Foto: Instagram/Facebook
Foto: Instagram/Facebook
| Foto: Instagram/Facebook
Patricia je Paulu bila podrška i dok je branio u nižim ligama, a od 2023. je član Girone, gdje mu je rezerva Dominik Livaković.
| Foto: Facebook/Paulo Gazzaniga
Zanimljivo, Patricia svoj život drži podalje od očiju javnosti
| Foto: Facebook/Paulo Gazzaniga
A skladan par je 6. kolovoza 2021. dobio sina Marija.
| Foto: Facebook/Paulo Gazzaniga
Na društvenim mrežama nerijetko objavljuju zajedničke fotografije.
| Foto: Facebook/Paulo Gazzaniga
