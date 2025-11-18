Obavijesti

ZALEDIO JE MAĐARE

FOTO Ljepotica koja ljubi irskog junaka kvalifikacija za SP: 'Osjećam se kao u oblacima...'

Junak irske nogometne reprezentacije apsolutno je Troy Parrott, koji je prvo s dva gola srušio Portugal, a potom hat-trickom i Mađarsku te odveo Irce u playoff za SP 2026. Velika podrška mu je djevojka Lauren Bowry
Junak irske nogometne reprezentacije apsolutno je Troy Parrott, koji je prvo s dva gola srušio Portugal, a potom hat-trickom i Mađarsku te odveo Irce u playoff za SP 2026. Velika podrška mu je djevojka Lauren Bowry | Foto: Instagram
