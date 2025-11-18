FOTO Ljepotica koja ljubi irskog junaka kvalifikacija za SP: 'Osjećam se kao u oblacima...'

Junak irske nogometne reprezentacije apsolutno je Troy Parrott, koji je prvo s dva gola srušio Portugal, a potom hat-trickom i Mađarsku te odveo Irce u playoff za SP 2026. Velika podrška mu je djevojka Lauren Bowry
Troy Parrott i Lauren Bowry prema navodima su zajedno od travnja 2022. Nogometaš AZ Alkmaara upoznao je Lauren dok je bio na posudbi u MK Donsu
Nakon što je s dva gola srušio Portugal, djevojka Lauren istaknula je za medije koliko je ponosna na dečka.
- Iskreno, osjećam se kao da sam na vrhuncu, osjećam se kao da hodam po oblacima. Ne mislim da će to uskoro pasti na pamet. Bila je to jednostavno jedna od najboljih noći ikad.
- Jecala sam, plakala, smijala se, smiješila se. Osjećam se kao da sam osjetila svaku moguću emociju - priznala je i dodala:
- To je samo san, iskreno. Jednostavno sam jako, jako ponosna na njega
Lauren na društvenim mrežama često dijeli zajedničke fotografije s nogometašem na kojima se vidi kako zajedno putuju, a čini se da oboje uživaju u trenutačnoj slavi irskog nogometaša
