FOTO Ljubavni život hrvatskog izbornika: Sa školskom ljubavi dobio djecu, prekinuo s misicom

Dagur Sigurdsson, islandski čarobnjak rukometa, vodi Hrvatsku prema novom velikom uspjehu, dok mu privatni život nalikuje sapunici! Prekinuo vezu s bivšom pratiljom na izboru za miss, ima i troje djece iz prvog braka
Dok hrvatska rukometna javnost sanja o novoj medalji na velikom natjecanju uoči Europskog prvenstva, u središtu pozornosti je čovjek koji je preporodio reprezentaciju, izbornik Dagur Sigurdsson (52). Mirni i staloženi Islanđanin postao je arhitekt jednog od najvećih uspjeha našeg rukometa u posljednjem desetljeću. No, dok na terenu djeluje kao hladnokrvni strateg, njegov privatni život ispunjen je preokretima koji bi mogli poslužiti kao scenarij za film, a posljednji se dogodio baš usred borbe za medalju.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Dok hrvatska rukometna javnost sanja o novoj medalji na velikom natjecanju uoči Europskog prvenstva, u središtu pozornosti je čovjek koji je preporodio reprezentaciju, izbornik Dagur Sigurdsson (52). Mirni i staloženi Islanđanin postao je arhitekt jednog od najvećih uspjeha našeg rukometa u posljednjem desetljeću. No, dok na terenu djeluje kao hladnokrvni strateg, njegov privatni život ispunjen je preokretima koji bi mogli poslužiti kao scenarij za film, a posljednji se dogodio baš usred borbe za medalju. |
Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Dok hrvatska rukometna javnost sanja o novoj medalji na velikom natjecanju uoči Europskog prvenstva, u središtu pozornosti je čovjek koji je preporodio reprezentaciju, izbornik Dagur Sigurdsson (52). Mirni i staloženi Islanđanin postao je arhitekt jednog od najvećih uspjeha našeg rukometa u posljednjem desetljeću. No, dok na terenu djeluje kao hladnokrvni strateg, njegov privatni život ispunjen je preokretima koji bi mogli poslužiti kao scenarij za film, a posljednji se dogodio baš usred borbe za medalju.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Iako je u Hrvatsku stigao tek u veljači 2024., napustivši unosan ugovor od milijun eura godišnje u Japanu zbog, kako kaže, "strasti prema rukometu", Sigurdsson je brzo osvojio srca navijača. Prvo je naučio pjevati "Lijepu našu", a zatim je reprezentaciju odlaska na Olimpijske igre odveo u finale Svjetskog prvenstva. Njegova posvećenost i stručnost su neupitne, no što se događa kada se svjetla Arene ugase? Tko je Dagur Sigurdsson kada skine trenirku reprezentacije?
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Upravo u danima najveće euforije oko reprezentacije, iz islandskih medija stigla je vijest koja je iznenadila mnoge. Dagur Sigurdsson uoči prvenstva prekinuo je dvogodišnju vezu s atraktivnom Ingunn Sigurpalsdottir.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Njegova sada već bivša partnerica, direktorica marketinga tvrtke Bpro, nije nepoznato lice na Islandu. Godine 2005. natjecala se na izboru za Miss Islanda i osvojila visoko drugo mjesto. Njihova veza postala je javna 2023. godine, a Ingunn, koja iz prethodne veze ima dvoje djece, brzo je postala velika podrška Sigurdssonu u njegovoj hrvatskoj avanturi.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Osvojila je simpatije domaćih navijača kada je na Instagramu objavila fotografiju u hrvatskom dresu uz poruku "Ajmo, Hrvatska", pokazavši time koliko je uključena u njegovu karijeru. Par je često dijelio zajedničke trenutke s putovanja, no čini se da je toj romansi došao kraj.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Prije veze s bivšom misicom, Sigurdssonov ljubavni život obilježio je dugogodišnji brak s Ingibjörg Palmadottir, njegovom ljubavi iz školskih klupa. Upoznali su se još u osnovnoj školi, a njihova veza, koja je započela u tinejdžerskim danima, prerasla je u brak koji je trajao više od tri desetljeća. Ingibjörg je bila njegova najveća podrška, prateći ga u stopu tijekom njegove impresivne igračke i trenerske karijere, od Njemačke i Japana do Austrije. Zajedno su dobili kćeri Birtu i Sunnu te sina Sigurdura koji su danas odrasli ljudi i grade živote diljem Europe.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
- Dvije kćeri od 27 i 25 godina. Sin mi ima 21 godinu. Zapravo, samo je jedno od njih na Islandu. Drugo je u Italiji, a treće u Stockholmu - otkrio je Sigurdsson u jednom razgovoru za RTL.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Iako točan datum njihovog razvoda nije poznat, činjenica da su 2022. zajedno kupili stan u Reykjaviku svjedoči o tome da su ostali u iznimno korektnim i prijateljskim odnosima, što je rijetkost nakon tako dugog zajedničkog života. Obiteljska povezanost ostala je čvrsta, a izbornik s ponosom ističe podršku koju dobiva od najbližih.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
- Moj brat je već triput bio u Hrvatskoj sa mnom, a majka jednom. Puni su podrške, bili su oduvijek - kazao je. Koliko se Islanđanin vezao za našu zemlju, najbolje pokazuje njegova odluka da ovdje svije gnijezdo. Kupio je stari stan u Zadru koji planira sam preurediti, što je jedan od njegovih hobija. Odluka za grad podno Velebita nije bila slučajna.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
- Zašto baš Zadar? Jer jedan od mojih igrača, koji je igrao u Berlinu dok sam bio trener, Ivan Ninčević, živi ondje. To je jedan od mojih hobija. Isto tako, bavim se preuređivanjem na Islandu. Volim od starih kuća, stanova napraviti nešto lijepo - priznao je Sigurdsson.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
No, on nije samo rukometni strateg i zaljubljenik u nekretnine. "Čovjek s tisuću talenata", kako mu tepaju mediji, strastveni je ljubitelj prirode. Uživa u ribolovu, jahanju i vožnji na Harley Davidsonu. U mladosti je s bratom, profesionalnim glazbenikom, otvorio kafić, a poznato je da i sam voli zasvirati gitaru.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
- Trenutačno nemam djevojku, ali sam sretan. Ljubav je jako važan aspekt mog života, a u ovom trenutku ju crpim iz obitelji, djece i prijatelja. Naravno da želim naći pravu osobu za sebe i siguran sam da će do toga i doći, ali ne zamaram se previše oko toga. Proveo sam u braku 33 godine, a i dovoljno sam star da znam da za prave stvari treba vremena - rekao je prošlog siječnja za Gloriju.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Dok čeka da se "prave stvari" dogode na privatnom planu, Dagur Sigurdsson potpuno je usredotočen na ono što je pred njim i hrvatskom reprezentacijom. Njegova mirnoća i fokus ključni su sastojci uspjeha koji je donio Hrvatskoj, a čini se da ga ni ljubavni brodolomi ne mogu skrenuti s puta prema novom velikom cilju s rukometašima.
| Foto: ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram
Foto ingunnsigurpals/Instagram