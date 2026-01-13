FOTO Ljubavni život hrvatskog izbornika: Sa školskom ljubavi dobio djecu, prekinuo s misicom

Prije veze s bivšom misicom, Sigurdssonov ljubavni život obilježio je dugogodišnji brak s Ingibjörg Palmadottir, njegovom ljubavi iz školskih klupa. Upoznali su se još u osnovnoj školi, a njihova veza, koja je započela u tinejdžerskim danima, prerasla je u brak koji je trajao više od tri desetljeća. Ingibjörg je bila njegova najveća podrška, prateći ga u stopu tijekom njegove impresivne igračke i trenerske karijere, od Njemačke i Japana do Austrije. Zajedno su dobili kćeri Birtu i Sunnu te sina Sigurdura koji su danas odrasli ljudi i grade živote diljem Europe. | Foto: ingunnsigurpals/Instagram