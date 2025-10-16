Obavijesti

OKRENULA STRANICU

FOTO Ljubavnica engleske zvijezde ima novog: Uhvatili su je s poznatim tenisačem...

Lauryn Goodman, žena koja je dospjela na naslovnice zbog skandalozne afere s oženjenim engleskim nogometašem Kyleom Walkerom, čini se da je okrenula novu stranicu. Viđena je na spoju s novom sportskom zvijezdom, britanskim tenisačem Jackom Draperom, koji je od nje mlađi 11 godina
Par se upoznao preko ekskluzivne aplikacije za upoznavanje Raya i nedavno su snimljeni na kavi u Londonu. Prema riječima očevidaca, par je otvoreno flertovao, a mladi Draper se ponašao kao "pravi džentlmen". | Foto: Instagram
