FOTO Ljubavnica engleske zvijezde ima novog: Uhvatili su je s poznatim tenisačem...

Lauryn Goodman, žena koja je dospjela na naslovnice zbog skandalozne afere s oženjenim engleskim nogometašem Kyleom Walkerom, čini se da je okrenula novu stranicu. Viđena je na spoju s novom sportskom zvijezdom, britanskim tenisačem Jackom Draperom, koji je od nje mlađi 11 godina
Par se upoznao preko ekskluzivne aplikacije za upoznavanje Raya i nedavno su snimljeni na kavi u Londonu. Prema riječima očevidaca, par je otvoreno flertovao, a mladi Draper se ponašao kao "pravi džentlmen".
„Jack često dolazi u ovaj kafić, pa ga često viđam. Flertali su dok joj je naručivao kavu, a kasnije sam ih vidjela kako odlaze zajedno. Vrijeme je bilo kišovito, pa ju je pokušao zaštititi od kiše. Djelovali su vrlo opušteno, čak ju je i zagrlio“, rekla je zaposlenica kafića britanskim medijima.
Iako nijedno od njih nije službeno potvrdilo vezu, izvori bliski tenisaču tvrde da je riječ o kratkotrajnoj romansi i da se par ne planira ponovno viđati, navodeći da među njima jednostavno nije bilo "iskre" nakon prvog susreta.
Ova vijest dolazi nakon turbulentnog razdoblja za Goodman, čije je ime postalo sinonim za skandal. Godinama je bila u tajnoj vezi s engleskim reprezentativcem i igračem Manchester Cityja, Kyleom Walkerom, dok je on bio u braku s Annie Kilner, koja je bila njezina najbolja prijateljica.
Iz te afere, Lauryn je Walkeru rodila dvoje djece, sina Kaira i kćer, što je na kraju dovelo do privremenog raspada njegovog braka. Goodman je tvrdila da je Walker vodio dvostruki život, a cijela saga je mjesecima punila stupce britanskih tabloida. Bivši igrač Manchester Cityja, danas član Burnleyja, pokajao se za svoje grijehe i dan danas pokušava popraviti odnos sa svojom suprugom.
Grozno je to što sam učinio, preuzimam punu odgovornost. Postupao sam glupo, ne mogu ni zamisliti kroz što prolazi Annie. Pokušao sam je pitati, ali je povrijeđena. Ja sam joj ovo napravio, čovjek koji ju je trebao voljeti i paziti. Postoje dani kada samo želim ostati u krevetu i spavati, rekao je Walker za The Sun
Bivši suigrač hrvatskih nogometaša Joška Gvardiola i Matea Kovačića do grla je u problemima. Njegov život ogledni je primjer što se dogodi kada ste nevjerni. Privatni život mu se raspada na komadiće
Trenutačna situacija između Lauryn i Kylea je i dalje napeta. Komunikacija se odvija isključivo preko odvjetnika, a nedavno su se našli na sudu zbog alimentacije za njihovo dvoje djece
Dok se Walker u međuvremenu pomirio sa suprugom Annie i pokušava spasiti svoj brak, Lauryn je očito odlučila krenuti dalje i potražiti sreću s novim muškarcem, daleko od drame koja ju je proslavila.
