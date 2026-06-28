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FOTO Ludnica diljem Hrvatske! Bakljada, euforija, skakanje u Manduševac! Evo kako se slavi

Hrvatska se pobjedom nad Ganom 2-1 plasirala u šesnaestinu finala SP-a. Utakmica se pratila diljem Hrvatske, a nakon pobjede 'vatrenih' nastala je prava euforija! Navijači su oduševljeno slavili prolazak dalje
Zagreb: Slavlje navijača nakon hrvatskog pogotka za 1-0
Foto Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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