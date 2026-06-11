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FOTO Modrić i Vanja vjenčali se prije točno 15 godina. Evo tko je došao i kako je izgledala fešta

Slavni hrvatski nogometaš Luka Modrić i njegova Vanja vjenčali su se u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu na današnji dan 2011. Trinaest mjeseci ranije, dok je ona bila trudna, imali su civilno vjenčanje
ARHIVA - 2011. Luka i Vanja Modri? vjen?ali se u zagreba?koj crkvi Gospe Lurdske
Na današnji dan 2011. Luka Modrić i Vanja Bosnić crkveno su se vjenčali u samostanskoj crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a potom je uslijedila i svadba. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Na današnji dan 2011. Luka Modrić i Vanja Bosnić crkveno su se vjenčali u samostanskoj crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a potom je uslijedila i svadba. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
Komentari 35

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