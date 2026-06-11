FOTO Modrić i Vanja vjenčali se prije točno 15 godina. Evo tko je došao i kako je izgledala fešta

Slavni hrvatski nogometaš Luka Modrić i njegova Vanja vjenčali su se u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu na današnji dan 2011. Trinaest mjeseci ranije, dok je ona bila trudna, imali su civilno vjenčanje
Na današnji dan 2011. Luka Modrić i Vanja Bosnić crkveno su se vjenčali u samostanskoj crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a potom je uslijedila i svadba.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Na današnji dan 2011. Luka Modrić i Vanja Bosnić crkveno su se vjenčali u samostanskoj crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a potom je uslijedila i svadba. |
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Na današnji dan 2011. Luka Modrić i Vanja Bosnić crkveno su se vjenčali u samostanskoj crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a potom je uslijedila i svadba.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Zabavljali su ih Halid Bešlić, klapa Intrade i Mladen Grdović, na čiju su pjesmu "Sve što imam to si ti" otplesali prvi ples.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Vedran Ćorluka prisustvovao je vjenčanju.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Došao je i Zdravko Mamić, današnji bjegunac od hrvatskog pravosuđa.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Hrvoje Čale
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Boško i Iva Balaban
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Trinaest mjeseci ranije imali su civilno vjenčanje u zagrebačkom restoranu Okrugljak.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Modrići su se vjenčali nakon četiri godine veze, a Vanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće; manje od mjesec dana nakon ceremonije rodio im se sin Ivano.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Kad su se upoznali, Luka je bio nogometaš Dinama, a Vanja je radila u agenciji Mamić sport. Nakon prvog telefonskog kontakta uslijedila je kava i tad se, kako je Luka sam priznao, do nju zaljubio do ušiju.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Kasnije su dobili još dvoje djece, kćeri Emu (12), koja se također bavi nogometom, i Sofiju (8).
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL