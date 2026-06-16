Luka Modrić nosi lik Isusa i Gospe na kostobranima, uz fotografiju obitelji, a vjersku simboliku pokazao je i na maskici mobitela dok je pozdravljao navijače ispred hotela u Alexandriji
FOTO Luka Modrić na mobitelu ima simbol Gospe od dronova s koncerta Thompsona u Zagrebu
Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u noći na utorak po hrvatskom vremenu u hotel u Dallasu, gdje će u srijedu od 22 sata igrati prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske. "Vatreni" nisu bili previše raspoloženi za susret s navijačima koji su ih pozdravljali uzvicima, kricima i pljeskom, tek je Andrej Kramarić mahnuo masi, a izbornik Zlatko Dalić fotografirao se s nekolicinom navijača.
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Koji sat ranije kapetan "vatrenih" Luka Modrić (40) je prilikom odlaska iz baze, ispred hotela AKA u Alexandriji, mahnuo obožavateljima i pritom pokazao poleđinu iPhonea. Na njemu ima otiskan lik Gospe formirane dronovima s koncerata Marka Perkovića Thompsona na hipodromima u Zagrebu i Sinju prošlog ljeta, tijekom izvođenja pjesme "Neću izdat ja".
Fotografiju Modrićeva mobitela pogledajte OVDJE.
Luka je i ranije u javnosti pokazivao vjerske simbole, na kostobranima je, uz fotografiju obitelji, imao lik Isusa i Gospe, a prije postavljanja na potkoljenicu uvijek bi ih poljubio. Prilikom dolaska u Milan dao je izraditi nove.
- Kada dolazim na zagrijavanje, na travnjak uvijek zakoračim prvo s lijevom nogom, a prije toga svega skinem lančić i prsten. Prije utakmice prvo ljubim kostobrane na kojima su fotografije moje obitelji - govorio je.
Luka Modric kissing the family photo on his shinguards before coming on 🔁— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2024
His tradition ❤️ pic.twitter.com/PSrvzyEZtu
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