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DETALJ IZ KAMPA

FOTO Luka Modrić na mobitelu ima simbol Gospe od dronova s koncerta Thompsona u Zagrebu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
FOTO Luka Modrić na mobitelu ima simbol Gospe od dronova s koncerta Thompsona u Zagrebu
Foto: Sanjin Strukić, Marko Lukunić/PIXSELL

Luka Modrić nosi lik Isusa i Gospe na kostobranima, uz fotografiju obitelji, a vjersku simboliku pokazao je i na maskici mobitela dok je pozdravljao navijače ispred hotela u Alexandriji

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Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u noći na utorak po hrvatskom vremenu u hotel u Dallasu, gdje će u srijedu od 22 sata igrati prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske. "Vatreni" nisu bili previše raspoloženi za susret s navijačima koji su ih pozdravljali uzvicima, kricima i pljeskom, tek je Andrej Kramarić mahnuo masi, a izbornik Zlatko Dalić fotografirao se s nekolicinom navijača.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koji sat ranije kapetan "vatrenih" Luka Modrić (40) je prilikom odlaska iz baze, ispred hotela AKA u Alexandriji, mahnuo obožavateljima i pritom pokazao poleđinu iPhonea. Na njemu ima otiskan lik Gospe formirane dronovima s koncerata Marka Perkovića Thompsona na hipodromima u Zagrebu i Sinju prošlog ljeta, tijekom izvođenja pjesme "Neću izdat ja".

Scenografija dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona
Scenografija dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Fotografiju Modrićeva mobitela pogledajte OVDJE.

Luka je i ranije u javnosti pokazivao vjerske simbole, na kostobranima je, uz fotografiju obitelji, imao lik Isusa i Gospe, a prije postavljanja na potkoljenicu uvijek bi ih poljubio. Prilikom dolaska u Milan dao je izraditi nove.

- Kada dolazim na zagrijavanje, na travnjak uvijek zakoračim prvo s lijevom nogom, a prije toga svega skinem lančić i prsten. Prije utakmice prvo ljubim kostobrane na kojima su fotografije moje obitelji - govorio je.

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Komentari 34
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