FOTO Malo poznati golman zaveo prvu guzu repa. 'Znaš da ćeš ti njemu sad plaćati račune?'

Priča o Cardi B i Maduki Okoyeu počela je tijekom Tjedna mode u Parizu, gdje su sjedili jedno do drugoga na reviji visoke mode Jean Paula Gaultiera
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Globalna glazbena zvijezda Cardi B i nigerijski golman Maduka Okoye ponovno su u središtu pozornosti nakon što se pojavila nova snimka na kojoj su zajedno u Udinama, gradu na sjeveroistoku Italije u kojem Okoye brani za Udinese.
| Foto: instagram
Globalna glazbena zvijezda Cardi B i nigerijski golman Maduka Okoye ponovno su u središtu pozornosti nakon što se pojavila nova snimka na kojoj su zajedno u Udinama, gradu na sjeveroistoku Italije u kojem Okoye brani za Udinese. |
Foto: instagram
Globalna glazbena zvijezda Cardi B i nigerijski golman Maduka Okoye ponovno su u središtu pozornosti nakon što se pojavila nova snimka na kojoj su zajedno u Udinama, gradu na sjeveroistoku Italije u kojem Okoye brani za Udinese.
| Foto: instagram
Foto instagram
Video, snimljen početkom rujna, samo je posljednji u nizu njihovih zajedničkih pojavljivanja u Europi, zbog čega su ponovno krenule glasine o njihovoj navodnoj ljubavnoj vezi.
| Foto: instagram
Njihovi susreti u Parizu, Veneciji i sada Udinama dodatno su potaknuli nagađanja, no cijeloj priči novu dimenziju daju teške optužbe koje je protiv nogometaša ranije iznijela njegova bivša partnerica i majka njegova djeteta Jelicia Westhoff.
| Foto: instagram
Ona ga je javno optužila za nevjeru, fizičko zlostavljanje i zanemarivanje roditeljskih obveza. Okoye te optužbe nije javno komentirao ni potvrdio.
| Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION
Foto instagram
Priča o Cardi B i Maduki Okoyeu počela je tijekom Tjedna mode u Parizu, gdje su sjedili jedno do drugoga na reviji visoke mode Jean Paula Gaultiera.
| Foto: instagram
Foto instagram
Snimka na kojoj nogometaš pomaže reperici da sjedne brzo se proširila društvenim mrežama, a nagađanja su dodatno ojačala kada su ih nedugo zatim snimili na večeri u Veneciji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Par je večerao u restoranu Gio's unutar luksuznog hotela St. Regis, a snimke su ih prikazivale kako sjede na istoj strani stola, razgovaraju i smiju se.
| Foto: instagram
Foto instagram
Najnovija snimka iz Udina, nastala početkom rujna, pokazuje da se njihova druženja nastavljaju.
| Foto: instagram
Na videu Cardi B hoda ispred Okoyea, koji u jednom trenutku pogledava prema kameri.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako ni reperica ni nogometaš nisu službeno potvrdili da su u vezi, njihova sve češća zajednička pojavljivanja nastavljaju raspirivati glasine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Cardi B dodatno je podgrijala nagađanja u intervjuu za rujansko izdanje Vogue Arabije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Govoreći o nigerijskom golmanu, opisala ga je kao znatno drugačijeg od ozbiljnog dojma koji ostavlja na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Stvarno je sladak. Kada ga vidite na društvenim mrežama, izgleda vrlo strogo i ozbiljno, ali zapravo je vrlo ljubazan - rekla je reperica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Novinar ju je potom upitao mogu li njezini obožavatelji očekivati da će Okoyea ubuduće češće viđati u njezinu društvu.
| Foto: instagram
Nadam se - odgovorila je Cardi B.
| Foto: instagram
Na društvenoj mreži X osvrnula se i na veliko zanimanje javnosti za svoj ljubavni život.
| Foto: instagram
Foto instagram
Vidite što se dogodi čim kihnem na nekoga? - poručila je obožavateljima
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok su se društvenim mrežama širile snimke Cardi B i Okoyea iz Venecije, ponovno su u fokus došle i ranije objave Jelicije Westhoff, nizozemske poduzetnice i majke Okoyeova sina Emiliana.
| Foto: instagram
Westhoff je u nizu objava na Instagramu, koje je poslije izbrisala, iznijela teške optužbe protiv nigerijskog golmana.
| Foto: instagram
Tvrdila je da ju je fizički zlostavljao, varao te zanemarivao njihova sina.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ja sam te stvorila! Nitko nije znao tko si, a ti si me, umjesto da nas voliš, tukao! Varao si me s muškarcima i ženama. Ti si je*eni demon koji mi je pokušao uništiti život. Ne brineš se za svog jedinog sina! - napisala je Westhoff.
| Foto: instagram
Optužila ga je i za brojne nevjere tijekom njihove veze.
| Foto: instagram
Varao si me sa svime i svačime dok sam tek rodila naše dijete. Učinila sam sve što žena može učiniti za tebe jer sam te voljela... sve dok nisam otkrila da voliš obje strane. Tako si otvoren oko toga s kim izlaziš i razgovaraš, pa budimo otvoreni i oko tvoje seksualnosti - poručila je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Riječ je o njezinim tvrdnjama koje Okoye nije javno potvrdio niti je na njih javno odgovorio.
| Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION
Westhoffine optužbe nisu se odnosile samo na njihov partnerski odnos.
| Foto: instagram
Foto instagram
Tvrdila je i da Okoye zanemaruje njihova sina, koji je krajem 2025. godine, prema njezinim riječima, nekoliko puta završio u bolnici, a otac ga nijednom nije posjetio.
| Foto: instagram
Javno ga je pozvala da pokaže fotografije s djetetom kao dokaz da s njim održava kontakt, a tvrdila je i da se dugo bojala pokrenuti pravni postupak jer nije željela da posljedice njihova sukoba osjeti njihov sin.
| Foto: instagram
Foto instagram
Bila sam mirna, dala sam ti milijun prilika, a brineš li se ti za njega? Ne! Jer ga moraš vidjeti u mojoj kući, inače ne možeš biti otac, ti manipulativni gade - poručila mu je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Westhoff je poslije za Page Six naglasila da njezine kritike nisu usmjerene prema Cardi B te da protiv reperice nema ništa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Tvrdila je da je njezin bijes usmjeren isključivo prema Okoyeu i njegovu navodnom ponašanju prema njoj i njihovu sinu.
| Foto: instagram
Navela je i da su mu njezini odvjetnici slali dopise povezane s alimentacijom i roditeljskim obvezama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Okoye zasad nije javno odgovorio na te optužbe.
| Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION
Na moguću vezu reperice i golmana nadovezali su se i brojni komentari korisnika društvenih mreža.
| Foto: instagram
"Očito Cardi voli sportaše. Nakon NFL-ovca Diggsa prešla je na pravi nogomet", jedan je od komentara.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Nadam se da joj je jasno kako će on morati plaćati račune u kući. Sigurno je u karijeri zaradila više od njega", nadovezao se drugi korisnik.
| Foto: instagram
"Ovo nitko nije mogao predvidjeti", piše novi korisnik X-a.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram