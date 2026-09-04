Obavijesti

Galerija

Komentari 1
CARDI B

FOTO Malo poznati golman zaveo prvu guzu repa. 'Znaš da ćeš ti njemu sad plaćati račune?'

Priča o Cardi B i Maduki Okoyeu počela je tijekom Tjedna mode u Parizu, gdje su sjedili jedno do drugoga na reviji visoke mode Jean Paula Gaultiera
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Malo poznati golman zaveo prvu guzu repa. 'Znaš da ćeš ti njemu sad plaćati račune?'
Globalna glazbena zvijezda Cardi B i nigerijski golman Maduka Okoye ponovno su u središtu pozornosti nakon što se pojavila nova snimka na kojoj su zajedno u Udinama, gradu na sjeveroistoku Italije u kojem Okoye brani za Udinese. | Foto: instagram
1/61
Globalna glazbena zvijezda Cardi B i nigerijski golman Maduka Okoye ponovno su u središtu pozornosti nakon što se pojavila nova snimka na kojoj su zajedno u Udinama, gradu na sjeveroistoku Italije u kojem Okoye brani za Udinese. | Foto: instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026