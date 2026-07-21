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TAJNOVIT LJUBAVNI ŽIVOT

FOTO Mbappé proživljava teške trenutke, ali uz nju je sve lakše

Kylian Mbappé ostao je bez brončane medalje na SP-u, a s tribina ga je pratila Ester Exposito. Iako se skrivaju od očiju javnosti, nekoliko puta su ih kamere uhvatile kako uživaju zajedno
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FOTO Mbappé proživljava teške trenutke, ali uz nju je sve lakše
Kylian Mbappe proživljava jedne od najtežih trenutaka karijere nakon što je ostao bez brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. Francuska je doživjela težak poraz 4-6 od Engleske, a Mbappe je zabio dva gola i ušao u povijest | Foto: Instagram
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Kylian Mbappe proživljava jedne od najtežih trenutaka karijere nakon što je ostao bez brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. Francuska je doživjela težak poraz 4-6 od Engleske, a Mbappe je zabio dva gola i ušao u povijest | Foto: Instagram
Komentari 13

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