FOTO Mbappé proživljava teške trenutke, ali uz nju je sve lakše

Kylian Mbappé ostao je bez brončane medalje na SP-u, a s tribina ga je pratila Ester Exposito. Iako se skrivaju od očiju javnosti, nekoliko puta su ih kamere uhvatile kako uživaju zajedno
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Kylian Mbappe proživljava jedne od najtežih trenutaka karijere nakon što je ostao bez brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. Francuska je doživjela težak poraz 4-6 od Engleske, a Mbappe je zabio dva gola i ušao u povijest
| Foto: Instagram
Kylian Mbappe proživljava jedne od najtežih trenutaka karijere nakon što je ostao bez brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. Francuska je doživjela težak poraz 4-6 od Engleske, a Mbappe je zabio dva gola i ušao u povijest
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Foto: Instagram
Kylian Mbappe proživljava jedne od najtežih trenutaka karijere nakon što je ostao bez brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. Francuska je doživjela težak poraz 4-6 od Engleske, a Mbappe je zabio dva gola i ušao u povijest
| Foto: Instagram
Foto Carlos Barria
Francuskog napadača s tribina na stadionu u Miamiju pratila je i njegova navodna partnerica Ester Exposito
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ester je inače poznata španjolska glumica koja se proslavila ulogom u hit Netflixovoj seriji 'Elita'
| Foto: Instagram
Foto Kai Pfaffenbach
Nedavno je u Monacu dobila nagradu za 'najperspektivniji glumački talent' na Monte-Carlo Television festivalu...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Daleko prije nego što su je mediji povezali s jednim od najvećih nogometaša današnjice, Madriđanka Ester Expósito Gayoso već je bila etablirana zvijezda. Svjetsku slavu stekla je ulogom Carle Rosón Caleruege u Netflixovoj tinejdžerskoj drami "Elita", koja je postala jedna od najuspješnijih serija izvan engleskog govornog područja i predstavila je milijunima gledatelja diljem svijeta.
| Foto: E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Glumom se počela baviti još kao tinejdžerka, gradeći karijeru kroz uloge na španjolskoj televiziji. Njezin talent rano je prepoznat, o čemu svjedoče i nagrade za najbolju glumicu na Madridskim kazališnim nagradama koje je osvojila 2013. i 2015. godine...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Gluma je samo dio javnog profila Ester Expósito. Postala je nezaobilazno lice na velikim modnim događanjima i u kampanjama luksuznih brendova. Kao globalna ambasadorica brenda Bulgari, redovito se pojavljuje na crvenim tepisima i modnim revijama...
| Foto: Simone Comi / IPA
Na Instagramu je prati čak 24 milijuna ljudi...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Da je u vezi s francuskim superstarom krenulo se šuškati početkom godine. Navodno su zajedno viđeni u Parizi, a onda i Madridu... Bila je i na utakmicama Mbappéova Real Madrida. Nedavno su ih paparazzi 'ulovili' zajedno na jahti..
| Foto: E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Simone Comi / IPA
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Simone Comi / IPA
Foto PILAR OLIVARES/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Rocco Spaziani
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
Foto R4179 Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto R4179 Daziram/Geisler-Fotopress
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
Prije Expósito Mbappé je bio u vezi s Inés Rau (33), francuskom manekenkom koja je rođena kao muškarac i promijenila je spol dok je imala 16 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Konačno sam našla dečka koji me prihvaća takvu kakva jesam, kazala je tada Inés, no ubrzo su svatko krenuli svojim putom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram