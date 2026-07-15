FOTO Mbappea nakon kraha tješi lijepa glumica. Ljubio je i manekenku koja je bila muško

Kylian Mbappe i Ester Exposito bili su zajedno u Parizu, potom i u Madridu, uhvatili su ih i na jahti. Francuska superzvijezda nije uspjela do drugog naslova svjetskog prvaka
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Kylian Mbappé ispao je s francuskom nogometnom reprezentacijom u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španjolske, a njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade.
| Foto: Instagram, Reuters/PIXSELL
Kylian Mbappé ispao je s francuskom nogometnom reprezentacijom u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španjolske, a njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. |
Foto: Instagram, Reuters/PIXSELL
Kylian Mbappé ispao je s francuskom nogometnom reprezentacijom u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španjolske, a njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade.
| Foto: Instagram, Reuters/PIXSELL
Nedavno je u Monacu dobila nagradu za 'najperspektivniji glumački talent' na Monte-Carlo Television festivalu...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Daleko prije nego što su je mediji povezali s jednim od najvećih nogometaša današnjice, Madriđanka Ester Expósito Gayoso već je bila etablirana zvijezda. Svjetsku slavu stekla je ulogom Carle Rosón Caleruege u Netflixovoj tinejdžerskoj drami "Elita", koja je postala jedna od najuspješnijih serija izvan engleskog govornog područja i predstavila je milijunima gledatelja diljem svijeta.
| Foto: E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Glumom se počela baviti još kao tinejdžerka, gradeći karijeru kroz uloge na španjolskoj televiziji. Njezin talent rano je prepoznat, o čemu svjedoče i nagrade za najbolju glumicu na Madridskim kazališnim nagradama koje je osvojila 2013. i 2015. godine...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Gluma je samo dio javnog profila Ester Expósito. Postala je nezaobilazno lice na velikim modnim događanjima i u kampanjama luksuznih brendova. Kao globalna ambasadorica brenda Bulgari, redovito se pojavljuje na crvenim tepisima i modnim revijama...
| Foto: Simone Comi / IPA
Na Instagramu je prati čak 24 milijuna ljudi...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Da je u vezi s francuskim superstarom krenulo se šuškati početkom godine. Navodno su zajedno viđeni u Parizi, a onda i Madridu... Bila je i na utakmicama Mbappéova Real Madrida. Nedavno su ih paparazzi 'ulovili' zajedno na jahti..
| Foto: E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Simone Comi / IPA
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Simone Comi / IPA
Foto PILAR OLIVARES/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Rocco Spaziani
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
Foto R4179 Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto R4179 Daziram/Geisler-Fotopress
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
Prije Expósito Mbappé je bio u vezi s Inés Rau (33), francuskom manekenkom koja je rođena kao muškarac i promijenila je spol dok je imala 16 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Konačno sam našla dečka koji me prihvaća takvu kakva jesam, kazala je tada Inés, no ubrzo su svatko krenuli svojim putom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram