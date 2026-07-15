FOTO Mbappea nakon kraha tješi lijepa glumica. Ljubio je i manekenku koja je bila muško

Daleko prije nego što su je mediji povezali s jednim od najvećih nogometaša današnjice, Madriđanka Ester Expósito Gayoso već je bila etablirana zvijezda. Svjetsku slavu stekla je ulogom Carle Rosón Caleruege u Netflixovoj tinejdžerskoj drami "Elita", koja je postala jedna od najuspješnijih serija izvan engleskog govornog područja i predstavila je milijunima gledatelja diljem svijeta. | Foto: E. Esposito/Instagram