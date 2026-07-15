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TAJNOVIT LJUBAVNI ŽIVOT

FOTO Mbappea nakon kraha tješi lijepa glumica. Ljubio je i manekenku koja je bila muško

Kylian Mbappe i Ester Exposito bili su zajedno u Parizu, potom i u Madridu, uhvatili su ih i na jahti. Francuska superzvijezda nije uspjela do drugog naslova svjetskog prvaka
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FOTO Mbappea nakon kraha tješi lijepa glumica. Ljubio je i manekenku koja je bila muško
Kylian Mbappé ispao je s francuskom nogometnom reprezentacijom u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španjolske, a njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. | Foto: Instagram, Reuters/PIXSELL
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Kylian Mbappé ispao je s francuskom nogometnom reprezentacijom u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španjolske, a njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. | Foto: Instagram, Reuters/PIXSELL
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