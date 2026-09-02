FOTO Mbappéova cura otkrila je zašto više ne snima seks scene

Ester Expósito poručila je da više ne snima bespotrebne scene seksa i da se želi bolje zaštititi. Filmska zvijezda sve više preuzima kontrolu nad karijerom, dok joj se privatni život i dalje veže uz Mbappéa
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Španjolska glumica Ester Expósito (26), koja je svjetsku slavu stekla ulogom zagonetne Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite", donijela je odluku kojom je jasno postavila nove granice u svojoj profesionalnoj karijeri.
| Foto: screenshot/instagram
Španjolska glumica Ester Expósito (26), koja je svjetsku slavu stekla ulogom zagonetne Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite", donijela je odluku kojom je jasno postavila nove granice u svojoj profesionalnoj karijeri. |
Foto: screenshot/instagram
Španjolska glumica Ester Expósito (26), koja je svjetsku slavu stekla ulogom zagonetne Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite", donijela je odluku kojom je jasno postavila nove granice u svojoj profesionalnoj karijeri.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Dvadesetšestogodišnja zvijezda, čiji privatni život mediji intenzivno prate zbog navodne veze s francuskom nogometnom ikonom Kylianom Mbappéom, objavila je da je prestala snimati intimne scene koje smatra nepotrebnima, ističući želju da se bolje zaštiti i preuzme kontrolu nad svojim imidžem.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
U otvorenom razgovoru za španjolsko izdanje časopisa GQ, Expósito je detaljno objasnila svoju odluku, naglasivši kako nije riječ o potpunom odbijanju takvih uloga, već o pažljivijem odabiru projekata.
| Foto: instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Njezina karijera lansirana je upravo kroz seriju "Elite", koja je obilovala eksplicitnim scenama i kompleksnim tinejdžerskim odnosima, što ju je učinilo prepoznatljivim licem na globalnoj razini, ali joj je ujedno donijelo i golemu medijsku izloženost.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
"Nije da sam odbila snimati intimne scene, ali odbijam ih raditi kada odu predaleko ili kada su nepotrebne," rekla je pa dodala...
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
"Dosta sam ih već snimila u 'Eliti'. Odlučila sam se bolje zaštititi i od tada nisam snimila nijednu scenu seksa," izjavila je glumica.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Dodala je kako nema ništa protiv takvih scena u načelu, jer su one dio realističnog prikaza života na filmu i televiziji.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
"U njima nema ničeg lošeg, jer na kraju krajeva, na filmu ili televiziji prikazujemo život, a u životu postoji seks, kao što postoji i nasilje," pojasnila je svoj stav.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Ova odluka dio je šire ambicije mlade glumice da preuzme aktivniju ulogu u kreiranju vlastite karijere.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Inspirirana kolegicama poput Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Margot Robbie, koje su osnovale vlastite produkcijske kuće, Expósito je otkrila da i sama želi stvarati projekte.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
"Jako je dosadno čekati da te nazovu i ponude ti stvari. U nekom trenutku želim preuzeti uzde," rekla je za GQ Spain.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Ester Expósito rođena je 26. siječnja 2000. godine u Madridu, a glumačku strast otkrila je još u ranoj mladosti
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Nakon prvih uloga u kazalištu i manjih pojavljivanja u španjolskim serijama, uloga u seriji "Elite" 2018. godine potpuno joj je promijenila život.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Serija je postala jedan od najvećih međunarodnih Netflixovih uspjeha, a Expósito je preko noći postala globalna zvijezda s milijunima pratitelja na društvenim mrežama, trenutno ih na Instagramu broji više od 24 milijuna.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Posljednjih mjeseci, njezino ime sve se češće spominje uz ime Kyliana Mbappéa, jednog od najboljih nogometaša današnjice.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Iako par nikada nije službeno potvrdio vezu, njihova zajednička pojavljivanja ne ostavljaju puno prostora za sumnju.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto instagram
Glasine su započele u proljeće 2026. godine, a par je od tada viđen na nekoliko lokacija, od romantične večere u Parizu do odmora na Sardiniji i Ibizi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine, Mbappé je dodatno potaknuo nagađanja kada je na svom Instagram profilu nakratko objavio, a zatim i obrisao, fotografiju na kojoj Expósito pozira u njegovom dresu francuske reprezentacije.
| Foto: Ralf Ibing
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon završetka prvenstva, par je viđen u Miamiju, a zatim i u Parizu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Paparazzi su ih uhvatili tijekom izlaska iz restorana La Girafe, kao i u kupovini na prestižnoj Aveniji Montaigne.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Unatoč sve većoj pažnji javnosti, oboje su vrlo samozatajni po pitanju svoje veze.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Na pitanje novinara o odnosu s nogometašem, glumica je u ožujku za Europa Press kratko i zagonetno odgovorila: 'Neću ništa reći, ali odlično mi je.'
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Expósito je priznala kako ne želi da joj privatni život zasjeni karijeru, što je izazov s kojim se nosi još od uspjeha serije "Elite".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Zanimljivo je da je u jednom intervjuu otkrila kako o nogometu ne zna gotovo ništa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Upoznanjem svijet koji mi je bio potpuno stran. Kod kuće nitko nije gledao utakmice, nemam tu kulturu iako je Španjolska velika nogometna nacija," priznala je za Le Parisien, dodavši kako se tek sada počinje interesirati za taj sport.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram