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ODRADILA JE SVOJE

FOTO Mbappéova cura otkrila je zašto više ne snima seks scene

Ester Expósito poručila je da više ne snima bespotrebne scene seksa i da se želi bolje zaštititi. Filmska zvijezda sve više preuzima kontrolu nad karijerom, dok joj se privatni život i dalje veže uz Mbappéa
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FOTO Mbappéova cura otkrila je zašto više ne snima seks scene
Španjolska glumica Ester Expósito (26), koja je svjetsku slavu stekla ulogom zagonetne Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite", donijela je odluku kojom je jasno postavila nove granice u svojoj profesionalnoj karijeri. | Foto: screenshot/instagram
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Španjolska glumica Ester Expósito (26), koja je svjetsku slavu stekla ulogom zagonetne Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite", donijela je odluku kojom je jasno postavila nove granice u svojoj profesionalnoj karijeri. | Foto: screenshot/instagram
Komentari 3

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