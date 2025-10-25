Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Miks sporta i umjetnosti: Ovo su fantastične fotografije sa SP-a u umjetničkoj gimnastici

Umjetnička gimnastika nikad ne razočara. Otkad se u 19. stoljeću pojavila kao olimpijski sport, redovito je među najgledanijim stvarima na Olimpijskim igrama jer kombinira atletiku, estetiku, snagu, vještinu. U Jakarti je u tijeku Svjetsko prvenstvo
FOTO Miks sporta i umjetnosti: Ovo su fantastične fotografije sa SP-a u umjetničkoj gimnastici
Osamnaestogodišnja Kineskinja Zhang Qingying osvojila je u subotu zlato na gredi na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici koje se održava u Jakarti, dva dana nakon što je osvojila broncu u višeboju. | Foto: PIXSELL/
1/66
Osamnaestogodišnja Kineskinja Zhang Qingying osvojila je u subotu zlato na gredi na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici koje se održava u Jakarti, dva dana nakon što je osvojila broncu u višeboju. | Foto: PIXSELL/
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025