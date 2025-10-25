FOTO Miks sporta i umjetnosti: Ovo su fantastične fotografije sa SP-a u umjetničkoj gimnastici

Umjetnička gimnastika nikad ne razočara. Otkad se u 19. stoljeću pojavila kao olimpijski sport, redovito je među najgledanijim stvarima na Olimpijskim igrama jer kombinira atletiku, estetiku, snagu, vještinu. U Jakarti je u tijeku Svjetsko prvenstvo
Osamnaestogodišnja Kineskinja Zhang Qingying osvojila je u subotu zlato na gredi na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici koje se održava u Jakarti, dva dana nakon što je osvojila broncu u višeboju.
Qingying je zadnjeg dana svjetskog prvenstva uvjerljivo s rezultatom od 15,166 bodova pobijedila Alžirku Kayliu Nemour, koja je osvojila 14,300 bodova. Nemour je osvojila svoju drugu medalju ovog tjedna nakon što je u petak pobijedila na dvovisinskim ručama, svojoj omiljenoj disciplini
